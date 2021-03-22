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Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" №1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года, сообщает пресс-служба президента.
"Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур", - говорится в сообщении.
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В предыдущем проекте, который подавался в прошлом году, предполагалось, что Бюро будет находиться в системе министерства финансов, а потому директора должено было назначать правительство.
Отмечается, что после принятия закона о Бюро экономической безопасности Служба безопасности Украины потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.
"Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики", - подчеркивают в Офисе президента.
Там уточняют, что Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, который будет ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
"Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров", – уточняют в пресс-службе президента.
К полномочиям Бюро экономической безопасности входят выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных; оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения; предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовых актов по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики; обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства.
Кроме того, БЭБ будет заниматься сбором и анализом информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определением способов предотвращения их возникновения в будущем; планированием мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности; выявлением и расследованием правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи; составлением аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.
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