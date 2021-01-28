Бюро экономической безопасности: На кого будет работать новая спецслужба Зеленского

Антон Коломойцев / Depo.ua

Сегодня, 28 января, Верховная Рада приняла в целом законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности, которое должно забрать у силовых органов полномочия заниматься финансовыми преступлениями.

Поддержали законопроект 246 парламентариев. Из них - 201 из "Слуги народа", 3 - из "За будущее", 17 - из "Доверия", 16 - из "Голоса" и 5 внефракционных.

Отметим, что сам проект имеет долгую историю. Еще в сентябре прошлого года, во время заседания в Офисе президента, среди других задач Владимир Зеленский назвал принятие закона о Службе финансовых расследований, очертив дедлайн до 1 декабря 2019 года. Но выполнять волю главы государства не спешили. Говорить о нем с новой силой начали уже в июле года текущего. "Слуги" снова загорелись идеей нового правоохранительного органа, который должен принять на себя функции по раскрытию и расследованию экономических преступлений, которые сейчас распылены между несколькими силовыми структурами - МВД, СБУ, ГФС и другими. Тогда же в Раде зарегистрировали законопроект, который 3 сентября депутаты перевели на новый уровень, проголосовав в первом чтении.

К слову, аббревиатура названия нового органа, БЭБ, несколько созвучна с названием известного в свое время подразделения министерства внутренних дел УБЭП (управление по борьбе с экономической преступностью), которое в девяностых и двухтысячных активно кошмарило украинский бизнес, едва становившийся на ноги.

Но что бы ни несло в себе название нового органа, его появление в определенном смысле знаменует завершение первого этапа накопления власти и переход ко второму - в котором одна из главных ролей отведена переформатированию экономических отношений внутри государства.

Старые тени нового Бюро

Летом прошлого года идеологом нового проекта был на то время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

Его замысел создать в Украине аналог американского FinCEN оформился еще тогда, когда Данилюк был министром финансов в правительстве Гройсмана. (FinCEN - Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям - является подразделением министерства финансов США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях, чтобы бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями).

У Данилюка была поддержка на уровне руководства FinCEN, которое декларировало намерения помочь своему украинскому коллеге в создании аналогичной структуры. Но когда Данилюк покинул пост министра финансов в июне 2018 года, идея затормозила - в том числе и из-за противодействия со стороны силовиков.

До тех пор, пока президентом не был избран Владимир Зеленский, а Данилюк, который стал членом его команды, не смог вернуться к взращиванию своего любимого детища. Он вытащил из-под сукна законопроект, который разрабатывался ранее. Его доработали и подали в Верховную Раду. Причем даже раньше, чем того хотел сам Зеленский.

После этого президент определил законопроект как неотложный, но это не сократило путь к его принятию - после увольнения Данилюка законопроект снова забуксовал. Пока на Банковой не решили, что пришло время для создания экономического спецназа с чрезвычайно широкими полномочиями и прямым подчинением президенту.

Что задумал Зеленский

Новый законопроект по сути является клоном своего предшественника. Но имеет несколько существенных отличий.

В предыдущем проекте, который подавался в прошлом году, предполагалось, что Бюро будет находиться в системе министерства финансов, а потому директора должено было назначать правительство.

На этот раз решили не разводить демократию и четко определили, что директор Бюро экономической безопасности Украины назначается на должность Президентом Украины.

Директор БЭБ должен быть послушным, ведь в законе будет предусмотрена возможность его увольнения фактически в любой момент. В частности, указывается, что директор покидает должность в случае признания президентом Украины, Верховной Радой Украины работы Бюро экономической безопасности Украины неудовлетворительной по результатам отчета директора. То есть формально хозяин Банковой может просто вызвать директора к себе, заставить его отчитаться и по итогам отчета выразить недовольство. И в тот же миг издать указ, указав директору путь в службу занятости.

Предельная численность работников центрального аппарата и территориальных управлений Бюро экономической безопасности Украины составляет не более 4 тысяч человек. Тогда как в предыдущем проекте авторы собирались ограничиться 3 тысячами.

Должностной оклад лиц, имеющих специальные звания, не может быть меньше, чем 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Заработная плата работников Бюро экономической безопасности Украины будет состоять из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, доплаты за доступ к государственной тайне а также специальное звание и научную степень. Также бэбовцам будут выплачивать премию в размере 30 процентов должностного оклада.

БЭБ в части организации работы будет классическим правоохранительным органом с полным набором полицейских функций и оперативно-розыскных мероприятий: проводить наблюдения с помощью специальных технических приспособлений, проникать в жилище или применять огнестрельное оружие.

Досудебное следствие по профильным делам также будет прерогативой Бюро.

Сферой деятельности Бюро, кроме налоговых, будут и такие виды преступлений, как получение монопольных сверхприбылей, нарушение правил конкуренции, мошенничество, киберпреступность, нарушения потребительских норм и стандартов, фальсификация бухгалтерской отчетности и вообще все преступления в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или косвенно наносят вред публичному интересу в сфере финансов, а также связанных с ними других уголовных преступлений в сфере хозяйственной деятельности и против собственности.

Сотрудникам Бюро будет обеспечен доступ практически ко всем автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, владельцами которых являются госорганы или органы местного самоуправления. При отсутствии прямого доступа к информации, сотрудники могут получить все, что им нужно, по запросу в соответствующий орган. В списке органов, которые обязаны сотрудничать: Нацбанк, Антимонопольный комитет, пограничная служба, налоговая, финконтроль, таможня и другие.

Бюро разрешается привлекать консультантов на добровольной основе, в том числе на договорной основе: квалифицированных специалистов, в том числе иностранцев, из любых учреждений, организаций, контрольных и финансовых органов для обеспечения выполнения полномочий Бюро финансовых расследований.

В Бюро также могут быть свои агенты вне штата, которые будут работать за вознаграждение - так называемые "стукачи".

Штат Бюро будут составлять государственные служащие с воинскими званиями - от лейтенанта до генерал-майора. Всех детективов и руководителей в Бюро будут принимать на работу только после прохождения тестирования на полиграфе.

У наблюдателей и экспертов относительно новой экономической спецслужбы есть определенные предостережения и опасения, ведь такая концентрация финансово-охранных функций в одном правоохранительном органе является довольно рискованной практикой. По сути, создается мощный "монстр". И его руководитель будет иметь возможность прижать к ногтю практически любой субъект хозяйствования - от мелкого ФЛП с овощной палаткой до олигарха.

Примечательной является концентрация влияния на БЭБ в руках президента, тогда как Верховная Рада не будет иметь эффективных инструментов контроля за деятельностью Бюро.

Именно этот аспект подчиненности определит основную направленность нового правоохранительного органа - БЭБ будет находиться целиком в руках президента и выполнять его указания по преследованию и наказанию неугодных лиц. Если говорить прямо, то это будет мощная репрессивная структура, в которой будут сосредоточены чрезвычайные полномочия по выполнению карательных функций в отношении лиц и процессов, в которых происходит даже малейшее движение денег.

Эта служба даст президенту рычаги давления фактически на каждого субъекта экономических отношений в Украине. И, соответственно, станет фактором воссоздания в стране мощного президентского правления вместо парламентского.