Вадим Денисенко: «За месяц количество людей, которые идут во внутреннюю эмиграцию, выросло на 6%»

Юрий Васильченко / Depo.ua

Институт будущего (УИБ) и компания "Нью Имидж Маркетинг Групп" презентовали вторую волну опроса "Социально-политические настроения украинцев". О чем свидетельствуют полученные результаты, Depo.ua спросил у исполнительного директора УИБ Вадима Денисенко

- Согласно вашему опросу, рейтинг Владимира Зеленского подрос с 25% тех, кто определился и пойдет на выборы, до 29%. Это связано с так называемым "патриотическим разворотом", который власть демонстрирует в последнее время?

- Рейтинг Зеленского согласно опросу второй волны вырос на 4%. И еще показательный момент: на 6% уменьшилось количество людей, которые считают, что страна движется в неправильном направлении. Это еще нельзя называть тенденцией, нужна еще одна волна, чтобы понять - имеем ситуативную или не ситуативную историю. Если очертить, что произошло за этот месяц (с момента опроса первой волны - ред.), то стоит выделить несколько важных факторов. Первый: исчезновение каналов Медведчука, которые оттягивали на себя массу населения с глубоко негативными посылами. Здесь вопрос даже не в пророссийскости, они - разгоняли негатив. Второй фактор: люди хотят хоть каких-то действий. И они чувствуют, что власть что-то начала делать. И третий фактор: произошла консолидация олигархов, и все крупные телеканалы выдают относительно позитивные новости о власти.

- Власть осуществляет "патриотический разворот", но правые резко выступают против власти, примером чего были пятничные события под Офисом президента. Какой диссонанс ...

- Здесь вообще нужно смотреть на то, сколько людей об этом знают и понимают. В данном случае политический рейтинг самого Стерненка где-то 0,5%, по сути рейтинга как такового не существует. Поэтому мы можем говорить о другом: правый разворот власти ничего не отнял у Порошенко, как парадоксально это ни выглядит. И он чуть-чуть добавил Бойко и ОПЗЖ. Единственное, что сделал этот разворот - увеличил на 6% количество тех, кто попал в графу "не определились с выбором". Это люди, которые идут во внутреннюю эмиграцию. То есть, пока правый разворот зацементировал ядерные электораты всех ключевых игроков. И очень осторожно можем говорить, что выкристаллизовывается отдельный электорат Виктора Медведчука. Не исключено, через некоторое время увидим, что его поддержка может доходить до 5%.

- Направленность пиара власти на национал-патриотический ректорат не забрала ничего у Порошенко, но антирейтинг пятого президента продолжает оставаться высоким ...

- Антирейтинг Порошенко неизменен в последнее время. В информационном поле сейчас происходит следующее: есть наезды на Порошенко и его ответы по Зеленскому или по кому-то из окружения президента. Эта война на самоуничтожение двух крупнейших игроков только цементирует их ядерный электорат, но глобально не влияет на настроения людей.

Тарифы и рост цен, коррупция, война на Донбассе - три ключевые темы ближайшей нашей повестки дня. Но все активности СНБО и Офиса президента не нацелены на решение этих тем. Единственная кампания, которую ведет Офис президента - против Порошенко

- Интересны цифры вашего опроса: у нас граждане видят главными коррупционерами депутатов Верховной Рады, а вот оценка коррупционности Офиса президента упала. Люди перестали видеть коррупцию на Банковой?

- Нет, это связано с ситуативной историей, когда люди увидели, что власть что-то начала делать. Снижение уровня протестных настроений, уменьшение тех, кто поддерживает досрочные выборы - это все в комплексе дает небольшие улучшения в оценке действий власти. Но давайте посмотрим на показатель недоверия к ключевым игрокам. Порошенко, Тимошенко, а дальше с небольшим отрывом идет премьер Денис Шмыгаль, затем Арсен Аваков и Андрей Ермак. В топ-пятерке людей с высоким уровнем недоверия есть две важные фигуры в архитектуре власти - Шмыгаль и Ермак. То есть, как минимум Шмыгаль претендует на роль громоотвода.

- Как показывает ваш опрос, мифологема о внешнем управлении прочно укрепился в сознании украинцев.

- Да, эта тема полностью укоренилась в головах людей. Несмотря на то, что уже нет каналов Медведчука и, казалось бы, она отошла на периферию. Поэтому игнорировать ее - невозможно, на многие вещи мы будем смотреть через эту призму.

- По сравнению с первой волной вашего опроса, количество желающих привиться от ковида дополнительно уменьшилось. Такие цифры - провал медиа-кампании власти?

- Медиа-кампании власти как таковой не было. Вакцине Ковишилд доверяют лишь 3% украинцев. Это говорит о том, что информационная кампания не просто провалена, она слита в унитаз. У нас 51% людей не хотят прививаться в принципе. Общество в целом поделилось поровну: половина считает коронавирус проблемой, с которой нужно бороться, и 50%, что пандемия не такая уж и глобальная история. Парадоксально, но уровень недоверия к министру Степанову, который, казалось бы, должен быть ответственным за этот провал, держится на уровне 50%. То есть, коронавирус четко разделил общество на две половины.

- Впечатляют цифры, которые демонстрируют отношение населения к налоговой амнистии. 79% о ней вообще ничего не слышали, 18% что-то слышали, и только 3% хорошо осведомлены. Не получим ли мы ту же историю, что и с вакцинацией - провал коммуникации власти с обществом?

- Никакой информационной кампании по налоговой амнистии нет. Единственная кампания, которую ведет Офис президента - против Порошенко. Поэтому налоговая амнистия, о которой нам сказали как об одной из панацей - не более, чем выдумка, что это - никто не знает, и никто этим не занимается. Такую амнистию провести можно, но сама идея даже среди тех людей, которые слышали об этом, не получила поддержки.

- Война на Донбассе вышла на третье место среди самых актуальных тем ...

- Вопрос войны начал волновать людей гораздо больше, мы видим рост на 3%. Объяснение очевидно: происходит обострение на фронте, а с ним и понимание, что ни до чего не договорились. На 5% видим повышение актуальности роста цен. То есть тарифы и рост цен, коррупция, война на Донбассе - три ключевые темы ближайшей нашей повестки дня. Но все активности СНБО и Офиса президента не нацелены на решение этих тем.