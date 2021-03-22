Правый поворот Зеленского не повлиял на избирателя Порошенко

Вадим Денисенко, Директор Украинского института будущего / Depo.ua

Украинский институт будущего провел очередное социологическое исследование (face to face, 2400 респондентов по всей Страны). Вот главные выводы.

1. Произошло частичное приостановление падения уровня доверия к Зеленскому (69% против 74% месяцем ранее) и рост президентского рейтинга (плюс 4%, 29% среди тех, кто определился). Пока рано говорить, это "переломный момент" или всего лишь временное явление, ибо должно пройти еще некоторое время, чтобы делать какие-то точные выводы. Сейчас мы можем лишь предположить, что такой результат достигнут совокупностью нескольких факторов, среди которых надо выделить следующие: закрытие каналов Медведчука, которые были едва ли не главным источником распространения негативной информации о ситуации в стране; так называемый консенсус олигархов, которые на своих каналах показывают "позитивные новости"; начало активной работы СНБО, которое демонстрирует, что что-то в стране происходит и делается (главный запрос избирателя - что-то делайте, а не только говорите). Отдельно следует отметить, что половина избирателей Зеленского - это молодежь, которая чаще всего не доходит до избирательных участков.

2. Что касается того, откуда взялись эти 4%, то можно предположить, что главным источником перетекания стали проекты второго эшелона, которые имеют довольно слабый ядерный электорат, и от них идет определенное перетекание.

3. В то же время, все предыдущие активности власти практически не повлияли на рейтинги ключевых игроков (Петр Порошенко (14% среди тех, кто определился), Юрий Бойко (14% среди тех, кто определился) и Юлия Тимошенко (11% среди определившихся). Мы можем констатировать, что активность властей не столько бьет по противникам, сколько увеличивает число тех, кто не определился. Игра на уничтожение противника приводит, с одной стороны, к мобилизации ядерного электората главных игроков, а с другой - к увеличению тех, кто разочаровывается в действующих политиках (34% против 29% в прошлом месяце).

4. Главные проблемы, с которыми сталкивается украинец - это низкая зарплата и пенсия (37%), коррупция (34%), высокие тарифы (33%), война (31%) и рост цен (25%), безработица (24% ). Действия власти (активность СНБО) в течение последнего месяца никак не отвечали на эти вопросы. Особенно надо обратить внимание на то, что война на 3% больше стала волновать украинцев, а рост цен на 5%.

5. Следует отметить резкий рост недоверия к премьеру Денису Шмыгалю (баланс недоверия -57%). Он замыкает тройку политиков с плохим балансом доверия (Петр Порошенко -61% и Юлия Тимошенко -58%). По сути, именно сейчас Денис Шмыгаль становится своеобразным громоотводом для Владимира Зеленского.

6. 36% украинцев вообще ничего не слышали о санкциях против Виктора Медведчука. 39% что-то слышали, и только 25% хорошо знакомы с этой темой. По сути, мы можем говорить о том, что больше трети населения просто абстрагируются от политических перипетий в государстве и находятся в некой внутренней антиполитической иммиграции. Важно отметить, что 41% поддерживает санкции против Медведчука, 24% поддерживают такие действия и 36% не определились. Оценки мотивов введения санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко разделились. Около трети (29%) назвали это борьбой с российской гибридной агрессией и треть (30%) не может вообще определиться. Каждый пятый считает их борьбой между олигархами и еще почти столько же (19%) - попыткой отвлечь внимание граждан от неудач власти в экономике, роста тарифов, вакцинации. Лишь 16% называют введенные санкции борьбой за власть с политическими оппонентами.

7. Мы можем констатировать резкий рост тех, кто не доверяет ни одной вакцине и не планирует вакцинироваться. Половина опрошенных (51%) заявили, что откажутся от вакцинации не задумываясь. Цифра категорически негативно настроенных к вакцинации с момента первой волны исследования выросла на 7%. При этом самый низкий уровень доверия среди украинцев имеет единственная имеющаяся вакцина CoviShield (3%). В сравнении чаще упоминается американо-немецкая Pfizer - 16% (при 18% во время первой волны). На втором месте американская Moderna - 11%, и с небольшой разницей российский "Спутник V" - 9% (при 12% во время первой волны).

8. Существование внешнего влияния на внутреннюю политику страны видят восемь из десяти опрошенных. Это влияние граждане считают отрицательным, особенно выделяют Россию (63%) и МВФ (53%). По сравнению с периодом президентства П. Порошенко, внешнее воздействие этих стран и организаций при Зеленском преимущественно осталось без изменений, по мнению опрошенных, однако и не уменьшилось. Респонденты чаще (по 34%) упоминали об увеличении влияния США, МВФ и ЕС (32%). Еще 24% говорят о росте влияния россиян.

9. 14% украинцев думают о переезде на постоянное жительство за границу. 20% думают уехать на временные заработки. 64% вообще об этом не думают. Сравнительно больше тех, кто хотел бы уехать за границу, на западе страны (39%), а меньше на Донбассе - 24%. Среди тех, кто хотел бы уехать за границу, на беспрекословном первом месте - страны ЕС (65%), на втором США и Канада (соответственно 10 и 9 процентов). О России в качестве страны для заработков или переезда заявили лишь 4%.