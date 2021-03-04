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НБУ повысил учетную ставку до 6,5%
Национальный банк Украины (НБУ) с 5 марта решил повысить учетную ставку до 6,5% с уровня 6%, на котором он удерживал ее с 12 июня 2020 года.
Как сообщается на сайте центробанка в четверг, НБУ принял во внимание ускорение инфляции в начале 2021 года, хотя выход ее за пределы целевого диапазона центробанка 5% ± 1 в. п. был ожидаемым.
“В январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении. По предварительным оценкам Национального банка Украины, инфляция продолжила ускорение и в феврале”, - указывается на сайте центробанка.
Основным предположением, которое правления Нацбанка Украины принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.
"Национальный банк Украины ожидает дальнейшего прогресса Украины в переговорах с МВФ. Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами важно для финансирования бюджетных потребностей и предоставления экономике дополнительных стимулов для роста. Благодаря этому Украина также сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд", - отмечает НБУ.
Ключевым риском для макрофинансовой стабильности, по-прежнему остается усиление карантинных ограничений как в стране, так и в мире для противодействия распространению пандемии COVID-19.
Как указывает НБУ, развертывание вакцинации в мире происходит медленно, поэтому риски усиления карантина в этом году остаются актуальными.
"В частности, в некоторых регионах Украины в последние месяцы заболеваемость заметно возросла. Пандемия все еще создает угрозу снижения деловой активности, охлаждения потребительского и инвестиционного спроса. Это, соответственно, может иметь сдерживающее влияние на инфляцию.
"В то же время быстрое восстановление деловой активности, оживление товарных рынков, отложенный эффект от масштабных стимулирующих мер, а также вероятная реализация отложенного потребительского спроса создают риски ускорения мировой инфляции. В таких условиях вероятным является, в частности, и дальнейшее усиление инфляционного давления со стороны стран - торговых партнеров Украины", - отметил НБУ.
Среди других рисков центробанк отмечает волатильность на мировых рынках капитала, более резкое ухудшение условий торговли, эскалацию военного конфликта на востоке страны или ее границах.
Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта – до 10% годовых, а с 24 апреля – до 8% годовых. После этого с 12 июня правление регулятора снизило показатель еще на 2 процентных пункта – до 6% годовых, а на последующих четырех заседаниях в июле, сентябре, октябре и декабре сохранило его на этом уровне.
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