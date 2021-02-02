Финансовые новости
- |
- 02.02.21
- |
- 03:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс ожиданий деловой активности в Украине в январе снизился до 37,6 п.п. из 100 - НБУ
15:57 01.02.2021 |
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в январе снизился на 7,9 процентных пункта (п.п.) - до 37,6 после роста в декабре (на 2,1 п.п.) и снижения в ноябре (на 4,4 п.п.) и остался ниже нейтрального значения в 50 пунктов, что сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.
"За январь он (ИОДА - ИФ) снизился до 37,6 п.п. с 45,5 п.п. Это самый плохой показатель с мая прошлого года. Основная причина - типичное для начала года ослабление деловой активности в связи с большим количеством праздничных дней, которое значительно усугубилось с введением строгих карантинных ограничений", - сообщил директор департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половнев в видеообращении на странице в Facebook в понедельник.
Согласно отчету на сайте Нацбанка, ожидания респондентов промышленности снизились до 38,6 с 44,6 в декабре. В частности, значительно ухудшились оценки по объемам изготовленной продукции и объемам новых заказов на продукцию до 29,2 и 31,9 соответственно (в декабре 50,9 и 47,3 соответственно).
Ожидания респондентов по запасам и цен на сырье и материалы также ухудшились и составили 40,3 и 20,8 соответственно (в декабре 50,9 и 22,3)
В то же время сохраняются высокие ожидания относительно роста цен на продукцию (диффузный индекс (ДИ) составил 66,7 по сравнению с 66,1), улучшились оценки количества работников (ДИ - 44,4, по сравнению с 36,6).
Ожидания предприятий строительства ухудшились и остаются самым пессимистическим среди других секторов экономики: ДИ сектора снизился до 33,1 (в декабре - 39,1).
Предприятия ожидают стремительного сокращения объемов строительства, объемов новых заказов и объемов закупки сырья и материалов: ДИ по показателям снизились соответственно до 25, 25 и 30 (в декабре - 35,7 каждый).
На фоне ухудшения ожиданий относительно стоимости услуг подрядчиков до 40 с 42,9 и существенного ухудшения оценок доступности подрядчиков до 40 с 70) выросли ожидания относительно цен на продукцию и услуги собственного производства (ДИ - до 55 с 50).
Предприятия сектора продолжают сохранять пессимистические оценки относительно общей численности работников, в частности ДИ вырос до 35 с 28,6.
Ожидания предприятий торговли значительно ухудшились до 33,3 (в декабре - 48,5).
Респонденты ожидают стремительное сокращение товарооборота и объема закупки товаров для продажи до 16,1 и 27,7, соответственно (с 49,0 и 50 соответственно).
На фоне высоких ожиданий относительно закупочных цен (ДИ - 20,5) остаются высокими ожидания по росту стоимости товаров, закупленных для продажи: ДИ - 54,5 (в декабре 66).
Респонденты в январе незначительно улучшили ожидания касательно количества работников до 47,3 с 47.
Предприятия сферы услуг также ухудшили свои ожидания относительно экономических перспектив: ДИ снизился до 39,7 с 45,3 в декабре.
Респонденты ожидают сокращения объемов предоставленных услуг до 35,9 (с 44,9 в декабре), объема новых заказов на услуги до 35,9 (с 45,8), объема услуг в процессе исполнения до 41,4 (с 50,8).
На фоне ожидания дальнейшего роста цен поставщиков (ДИ вырос до 26,6 с 26,3), предприятия планируют поднять цены (тарифы) на собственные услуги (ДИ вырос до 55,5 с 50,8).
Респонденты более сдержаны в своих оценках касательно сокращения общего количества работников, ДИ вырос до 48,4 с 47,5.
Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле-2019, тогда его значение составило 52,4 п. После повышения ожиданий предприятий в августе (до 54,5 п.) и в сентябре (до 56,6 п.) в октябре они снизились (до 52,2 п.), а в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов (49,1 п.), и продолжили снижение в декабре (до 48,6 п.).
В январе-2020 оценки предприятий снижались (до 40,3 п.) и после роста в феврале (до 51,2 п.) продолжили падение в марте (до 45,8 п.) и в апреле (до 29,9 п.). Вместе с тем, после снижения индекс рос в мае (до 36,6 п.), в июне (до 45,5 п.), в июле (до 46,9 п.), в августе (до 47,9 п.) и в сентябре (49,4 п.). После этого оценки снизились в октябре (47,8) и в ноябре (43,4), а позже в декабре вновь выросли (45,5).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Странный план «Б» Зеленского. Почему Кравчук заговорил о референдуме по Донбассу и Крыму
|Достаточно исключения из фракции: Арахамия заявил, что Дубинского не лишат должности в финкомитете
|Индекс ожиданий деловой активности в Украине в январе снизился до 37,6 п.п. из 100 - НБУ
|Владимир Фесенко: У президента начали неформальный кастинг сменщика Шмыгаля, и Витренко был номером один
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|«Путин, помоги!» 2.0. Что показало донецкое шоу «Русский Донбасс»
|Позитив недели. Модернизированный ЗРК «Куб» сможет выявлять и сбивать стелс-цели
|Иностранцы остановили продажу доллара под ОВГЗ. Что будет с курсом в феврале
|Игра Банковой: Почему Зеленский засекретил россиян в санкционном списке
|«Пиар на гробах». Как долго Харьковом будут управлять именем Кернеса
|Без Витренко, но с БЭБУ. Почему парламентское монобольшинство умерло, едва воскреснув
|Снова не назначили Витренко: Сделает ли его Зеленский министром без «слуг»
Это интересно
|Tesla Cybertruck может встать на конвейер в 2021 году
|Новый Hyundai Tucson получил спортивную версию N Line
|Представлена настоящая зарядка по воздуху Xiaomi Mi Air Charge
|BMW начала использовать квантовые компьютеры для оптимизации закупок
|В рейтинге крупнейших автобрендов сменился лидер
|Google улучшила очень популярное приложение. В Google Messages появились новые предлагаемые действия
|635 лошадиных сил и три секунды до «сотни»: BMW представил спецверсию M5 CS