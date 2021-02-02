Индекс ожиданий деловой активности в Украине в январе снизился до 37,6 п.п. из 100 - НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в январе снизился на 7,9 процентных пункта (п.п.) - до 37,6 после роста в декабре (на 2,1 п.п.) и снижения в ноябре (на 4,4 п.п.) и остался ниже нейтрального значения в 50 пунктов, что сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

"За январь он (ИОДА - ИФ) снизился до 37,6 п.п. с 45,5 п.п. Это самый плохой показатель с мая прошлого года. Основная причина - типичное для начала года ослабление деловой активности в связи с большим количеством праздничных дней, которое значительно усугубилось с введением строгих карантинных ограничений", - сообщил директор департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половнев в видеообращении на странице в Facebook в понедельник.

Согласно отчету на сайте Нацбанка, ожидания респондентов промышленности снизились до 38,6 с 44,6 в декабре. В частности, значительно ухудшились оценки по объемам изготовленной продукции и объемам новых заказов на продукцию до 29,2 и 31,9 соответственно (в декабре 50,9 и 47,3 соответственно).

Ожидания респондентов по запасам и цен на сырье и материалы также ухудшились и составили 40,3 и 20,8 соответственно (в декабре 50,9 и 22,3)

В то же время сохраняются высокие ожидания относительно роста цен на продукцию (диффузный индекс (ДИ) составил 66,7 по сравнению с 66,1), улучшились оценки количества работников (ДИ - 44,4, по сравнению с 36,6).

Ожидания предприятий строительства ухудшились и остаются самым пессимистическим среди других секторов экономики: ДИ сектора снизился до 33,1 (в декабре - 39,1).

Предприятия ожидают стремительного сокращения объемов строительства, объемов новых заказов и объемов закупки сырья и материалов: ДИ по показателям снизились соответственно до 25, 25 и 30 (в декабре - 35,7 каждый).

На фоне ухудшения ожиданий относительно стоимости услуг подрядчиков до 40 с 42,9 и существенного ухудшения оценок доступности подрядчиков до 40 с 70) выросли ожидания относительно цен на продукцию и услуги собственного производства (ДИ - до 55 с 50).

Предприятия сектора продолжают сохранять пессимистические оценки относительно общей численности работников, в частности ДИ вырос до 35 с 28,6.

Ожидания предприятий торговли значительно ухудшились до 33,3 (в декабре - 48,5).

Респонденты ожидают стремительное сокращение товарооборота и объема закупки товаров для продажи до 16,1 и 27,7, соответственно (с 49,0 и 50 соответственно).

На фоне высоких ожиданий относительно закупочных цен (ДИ - 20,5) остаются высокими ожидания по росту стоимости товаров, закупленных для продажи: ДИ - 54,5 (в декабре 66).

Респонденты в январе незначительно улучшили ожидания касательно количества работников до 47,3 с 47.

Предприятия сферы услуг также ухудшили свои ожидания относительно экономических перспектив: ДИ снизился до 39,7 с 45,3 в декабре.

Респонденты ожидают сокращения объемов предоставленных услуг до 35,9 (с 44,9 в декабре), объема новых заказов на услуги до 35,9 (с 45,8), объема услуг в процессе исполнения до 41,4 (с 50,8).

На фоне ожидания дальнейшего роста цен поставщиков (ДИ вырос до 26,6 с 26,3), предприятия планируют поднять цены (тарифы) на собственные услуги (ДИ вырос до 55,5 с 50,8).

Респонденты более сдержаны в своих оценках касательно сокращения общего количества работников, ДИ вырос до 48,4 с 47,5.

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле-2019, тогда его значение составило 52,4 п. После повышения ожиданий предприятий в августе (до 54,5 п.) и в сентябре (до 56,6 п.) в октябре они снизились (до 52,2 п.), а в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов (49,1 п.), и продолжили снижение в декабре (до 48,6 п.).

В январе-2020 оценки предприятий снижались (до 40,3 п.) и после роста в феврале (до 51,2 п.) продолжили падение в марте (до 45,8 п.) и в апреле (до 29,9 п.). Вместе с тем, после снижения индекс рос в мае (до 36,6 п.), в июне (до 45,5 п.), в июле (до 46,9 п.), в августе (до 47,9 п.) и в сентябре (49,4 п.). После этого оценки снизились в октябре (47,8) и в ноябре (43,4), а позже в декабре вновь выросли (45,5).

