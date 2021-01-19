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Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% - Госстат
21:28 18.01.2021 |
В Украине за 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось - 268,9 тыс., что на 6,2% меньше, сообщил Госстат в понедельник.
С учетом ранее обнародованных данных, в ноябре прошлого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года - на 35%, до 63,44 тыс. человек.
Число новорожденных в ноябре снизилось по сравнению с ноябрем позапрошлого года на 11,7% - до 21,62 тыс.
Октябрь стал пятым месяцем в 2020 году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым - август с 3,9%, третьим - сентябрь с 15,4%, четвертым октябрь с 17,5%.
В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 - на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь позапрошлого года.
В результате по итогам ноября число умерших в 2020 году впервые превысило число умерших в 2019 на ту же дату.
Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 декабря 2020 года оценивалось в 41 млн 629,93 тыс. человек, что на 292,74 тыс., или на 0,7% меньше, чем годом ранее.
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