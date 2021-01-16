Goldman Sachs поднял Украину на две позиции в ESG-рейтинге развивающихся рынков

Goldman Sachs Group Inc. поднял оценку Украины в составляемом им ESG-рейтинге ("ответственное инвестирование", environmental-social-governance) развивающихся рынков, примерно, на 0,13 пункта - до 6,27 пункта, что позволило стране подняться на два места - до 44-го из 72в общем перечне.

Согласно отчету инвестбанка, обнародованному на этой неделе, позитивные изменения зафиксированы по всем трем оцениваемым направлениям: окружающая среда, социальная сфера и качество управления.

Goldman Sachs отмечает, что наибольший вклад в подъем Украины в рейтинге за минувший год обеспечило улучшение оценки составляющей управления. В то же время банк уточняет, что при составлении ESG-рейтинге учитывает данные за последние два года и указывают на неопределенность в этой сфере после вставшего недавно вопроса независимости Национального банка Украины и отката в антикоррупционной инфраструктуре. Помимо того, оценка управления, по-прежнему, является самой низкий из трех составляющих - 5,31.

Наивысший показатель у Украины в социальной сфере - 7,81, где отмечены улучшения в правах меньшинств и женщин, и показатель инклюзивности вырос с 38 до 44 из 100.

Составляющая "окружающая среда" оценена экспертами в Украине в 5,7 п., чему способствовали снижение выбросов углекислого газа, меньший экологический риск и повышением доли чистой энергии.

В целом в отчете отмечено, что наилучшую динамику оценок в минувшем году в ESG-рейтинге продемонстрировали Оман, Кения, Украина, Сальвадор и Ямайка.

Первые позиции в нем в 2020 году с показателем свыше 8-ми заняли Уругвай - 8,35, Литва - 8,33, Латвия - 8,15 и Коста-Рика - 8,12, а замыкают рейтинг с показателем ниже 5-ти Ирак - 4,62 и Нигерия - 4,53.

