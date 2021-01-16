Финансовые новости
- |
- 16.01.21
- |
- 21:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Goldman Sachs поднял Украину на две позиции в ESG-рейтинге развивающихся рынков
16:38 16.01.2021 |
Goldman Sachs Group Inc. поднял оценку Украины в составляемом им ESG-рейтинге ("ответственное инвестирование", environmental-social-governance) развивающихся рынков, примерно, на 0,13 пункта - до 6,27 пункта, что позволило стране подняться на два места - до 44-го из 72в общем перечне.
Согласно отчету инвестбанка, обнародованному на этой неделе, позитивные изменения зафиксированы по всем трем оцениваемым направлениям: окружающая среда, социальная сфера и качество управления.
Goldman Sachs отмечает, что наибольший вклад в подъем Украины в рейтинге за минувший год обеспечило улучшение оценки составляющей управления. В то же время банк уточняет, что при составлении ESG-рейтинге учитывает данные за последние два года и указывают на неопределенность в этой сфере после вставшего недавно вопроса независимости Национального банка Украины и отката в антикоррупционной инфраструктуре. Помимо того, оценка управления, по-прежнему, является самой низкий из трех составляющих - 5,31.
Наивысший показатель у Украины в социальной сфере - 7,81, где отмечены улучшения в правах меньшинств и женщин, и показатель инклюзивности вырос с 38 до 44 из 100.
Составляющая "окружающая среда" оценена экспертами в Украине в 5,7 п., чему способствовали снижение выбросов углекислого газа, меньший экологический риск и повышением доли чистой энергии.
В целом в отчете отмечено, что наилучшую динамику оценок в минувшем году в ESG-рейтинге продемонстрировали Оман, Кения, Украина, Сальвадор и Ямайка.
Первые позиции в нем в 2020 году с показателем свыше 8-ми заняли Уругвай - 8,35, Литва - 8,33, Латвия - 8,15 и Коста-Рика - 8,12, а замыкают рейтинг с показателем ниже 5-ти Ирак - 4,62 и Нигерия - 4,53.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Goldman Sachs поднял Украину на две позиции в ESG-рейтинге развивающихся рынков
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко заявил о дефиците электроэнергии в Украине
|Неожиданная покупка доллара взвинтила в пятницу вечером курс доллара на межбанке
|Снова дешевый российский газ?
|Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, – опрос НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Под лозунгами популистов разрушать основы государственности: Почему сокращение нардепов до 300 — это не об улучшении
|Банкиры отметили повышение спроса на американскую валюту со стороны населения
|Первая крымская победа: что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации
|Двоемыслие Зеленского. Как Банковая будет избавляться от Дубинского из-за победы Джо Байдена
|ЕСПЧ в своем решении учел признание Путина о процессе оккупации Крыма
|Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса
Это интересно
|Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 287 млн долларов и теперь просит власти о помощи
|Xiaomi попала под санкции США, но есть разница с Huawei
|Новшество WhatsApp для большого потока сообщений. «Прочитать позднее» приходит на смену архиву
|Alibaba, Tencent и Baidu миновали угрозу американских санкций, но пострадают другие
|Samsung впервые продемонстрировала скрытую под экраном камеру и первыми её получат не смартфоны
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего
|Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с виджетами новостей и погоды