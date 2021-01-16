Витренко заявил о дефиците электроэнергии в Украине

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко надеется, что Украине удастся в ближайшее время избежать веерных отключений. В то же время в стране есть дефицит электроэнергии.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

По его словам, дефицит электроэнергии на рынке связан с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий.

"У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, потому что наблюдается дефицит электроэнергии", - добавил Витренко.

Дефицит электроэнергии, по данным и. о. министра, составляет тысячи мегаватт, которые планируют покрыть за счет включения газомазутных блоков.

"Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, (...) не будет веерных отключений электроэнергии", - сказал Витренко.