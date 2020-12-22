Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз

Александр Суков / Деловая столица

За 2020 г. было построено и отремонтировано 4 тыс. километров дорог. Это хоть и рекорд, но показатель не так далек от показателей предыдущих лет, чтобы об этом глупо хвастаться на весь мир.

Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".

"Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году , что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба.

Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.

Итак, в этом году властям удалось увеличить километраж отремонтированных и построенных дорог, достигнув отметки в 4 тыс. км (если "Укравтодор" нам говорит правду). Но за предшествующие "Большой стройке" Зеленского 10 лет (то есть за 2010-2019 гг.) в Украине было отремонтировано и построено 14,6 тыс. км дорог. Это в 3,65 раза превышает показатели текущего года, а никак не в 10 раз меньше. Выходит, Зеленский в 36 раз завысил свои достижения.

Статьи по теме:

03.12.20 Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine

Средняя стоимость 1 кс текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, согласно информации публичного модуля аналитики Prozorro, выросла до 11,193 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году.



Чтобы не ошибиться столь чудовищно (если это действительно была ошибка, а не глупая похвальба), Зеленскому достаточно было хотя бы почитать отчеты "Укравтодора", которому он и депутаты от "Слуги народа" в этом году выделили беспрецедентное финансирование - 136 млрд грн. Еще в начале этого года "Укравтодор" рапортовал о результатах за прошлый, 2019 г., в котором команда нынешнего президента успела немного порулить дорожным строительством - тогда было построено и отремонтировано 2,4 тыс. км дорог.

Но и у предыдущих президентов было чем гордиться в плане дорожного строительства. Самым продуктивным годом Петра Порошенко (хотя он дорогами особо и не занимался - это был удел Кабмина) оказался 2018 г. - тогда удалось достичь отметки ремонта и строительства в 3,8 тыс. км . Даже у Виктора Януковича были периоды активной дорожной лихорадки - в 2011 г. в Украине было построено и отремонтировано 2 тыс. км дорог, в 2012 г. - 1,6 тыс. Те результаты были связаны с подготовкой к Евро-2012 - страна пыталась хоть что-то сделать, чтобы болельщики доехали до стадионов и смогли поездить по стране.

Не отстал от "попередников"

Впрочем, Зеленский - не единственный, кто при описании своих успехов оперирует формулой "мы сделали больше, чем за 10 лет до нас". Например, в ноябре 2011 г. тогдашний премьер-министр Николай Азаров, описывая достижения своего правительства, заявил, что при нем "за последние два года в государстве построено больше масштабных объектов инфраструктуры, чем за 10 предыдущих лет".

И практически каждое правительство считало своим долгом пообещать, что построит больше дрог, чем "попередники".

К слову, Зеленский - не первый, кто пытался бороться с экономическим спадом, вбухивая миллиарды в строительство автодорог. В бытность премьер-министром Юлия Тимошенко также видела в этом способ борьбы с последствиями кризиса 2008 г. Что интересно, у нее были почти такие же цифры, как у Зеленского - она обещала построить 3,5 тыс. км дорог и потратить на это сопоставимую сумму - 118 млрд грн.

Но и в следующем году нас, по всей видимости, ожидает очередной бум дорожного строительства "от Зеленского". Государственный бюджет на 2021 г. предусматривает выделение на дорожное строительство 57,8 млрд грн. Кроме того, ожидается и освоение денег, предоставленных западными партнерами - на прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития и Кабмин подписали кредитное соглашение на 450 млн евро, которые пойдут на реализацию проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

