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Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine
Средняя стоимость 1 кс текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, согласно информации публичного модуля аналитики Prozorro, выросла до 11,193 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году.
Такие данные сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов в ходе брифинга в четверг.
Согласно обнародованной информации, средняя стоимость 1 км нового строительства в 2020 году составила 90,216 млн грн (-14,3%), реконструкции - 36,061 млн грн (-44,7%), капитального ремонта - 25,184 млн грн (+4%).
При этом в CoST Ukraine добавили, что стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.
Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной - упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной - упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 - повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 - повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси - упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - не изменилась и составила 3,4 тыс. грн.
"Важно понимать, что применение среднего текущего ремонта - это была вынужденная мера. Внедряется она с 2012 года. Его внедряют, поскольку это самый простой способ реализовать проект в рамках строительного сезона. Трудно сказать, насколько это эффективно сейчас. Реальный результат увидим через несколько лет", - сказал Абрамов.
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