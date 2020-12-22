Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Финансовые новости
- |
- 22.12.20
- |
- 01:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
22:45 21.12.2020 |
Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики, сообщается на правительственном портале.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник вечером.
В частности, Витренко назначен первым заместителем министра энергетики, а также на него возложены обязанности министра.
В Кабмине также уточняют, что распоряжение о временном возложении на Юрия Бойко обязанностей главы Минэнерго признано утратившим силу.
Кроме того, Кабмин уволил Ольгу Буславец с должности первого заместителя министра энергетики по ее заявлению.
Ранее Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.
Согласно реестру НАПК, она была зарегистрирована в понедельник утром.
Как сообщалось, 18 декабря два информированных источника подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" информацию, что после первого неудачного голосования в Раде рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.
Помимо того, Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства "Слуга народа" намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор "Нафтогаза" готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.
Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета "Укрнафты".
Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
|Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
|VIP-сервис для олигархов. Почему инвестняни Зеленского не спасут экономику
|Ничего личного, только бизнес: Почему Тимошенко не боится «продаваться»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Позитив недели. В Украине появится «Нептун» для авиации
|Цена обещаний Путина. В чем состоит его «наращивание поддержки» оккупированного Донбасса
|Нацбанк взвинтил курс доллара ради иностранцев, скупающих ОВГЗ
|Доллар на межбанке дорожает, но банкиры ждут нового обвала курса из-за ОВГЗ
|Проблемы с Радой и предательством: Как Коломойский отомстит Зеленскому за «опрокидывание» Витренко
|Харьковская заморозка. Что общего между Кернесом, Шароном и Арафатом
Это интересно
|Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году
|Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA
|Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы
|Стоимость батарей для электромобилей впервые упала ниже $100 за квт/ч
|Американские учёные cоздали самые точные атомные часы
|Представлен игровой мини-ноутбук OneGx1 Pro на чипе Intel Tiger Lake, который напоминает портативную консоль
|Microsoft представила менеджер паролей с поддержкой Edge, Google Chrome и приложений iOS и Android