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Индекс инвестпривлекательности Украины беспрецедентно снизился до уровня 2013г - опрос
12:21 16.12.2020 |
Индекс инвестиционной привлекательности Украины во втором полугодии 2020 года снизился до 2,4 балла при максимальных 5-ти, что сопоставимо с уровнем 2013 года, показал опрос генеральных директоров компаний, проведенный в рамках исследования Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) и юридической фирмой "Василь Киcиль и Партнери".
"Результаты индекса демонстрируют беспрецедентное снижение настроений генеральных директоров, что сопоставимо с оценками 2013 года", - указано в релизе ЕБА во вторник.
Как напомнили в ЕБА, по итогам первых шести месяцев 2020 года этот показатель снизился до 2,51 балла по сравнению с 2,95 во втором полугодии 2019-го.
Большинство опрошенных генеральных директоров членских компаний ассоциации - 78% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, и этот показатель существенно увеличился с начала года - на 16%. Еще 16% респондентов назвали текущий инвестиционный климат нейтральным. Только 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным по сравнению с 4% в первой половине 2020 года, указано в релизе.
При этом 66% опрошенных директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими шестью месяцами, а 29% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились. Только 5% отмечают улучшение инвестклимата.
"По сравнению с началом года количество оптимистов уменьшилось вдвое, а процент СЕО, что заметили ухудшение, несколько вырос", - отмечают в ЕБА.
Что касается прогнозов, то улучшения инвестклимата в 2021 году ожидают 10% директоров (в начале 2020 года таких было 15%, при этом ожидания 6% сбылись).
"Далее мнения разделились - 45% опрошенных считают, что инвестклимат не претерпит изменений в следующие полгода, и еще 45% прогнозируют, что условия ведения бизнеса в Украине еще больше ухудшатся", - указали в ЕБА.
Говоря о положительных факторах в текущем году, руководители компаний отмечают быстрое возобновление экономики после локдауна, контролируемую инфляцию, снижение учетной ставки, стабильный курс валюты, упрощение валютных операций, либерализацию рынка земли и внедрение государственных е-сервисов.
Среди негативных - кризис судебной власти и отсутствие верховенства права, никаких подвижек в борьбе с коррупцией и влияние теневой экономики, а также введение ограничительных мер, нестабильность налогового законодательства, ситуация вокруг Конституционного суда и угроза прекращения сотрудничества с МВФ.
Также СЕО отмечают усложнение взаимодействия с налоговой и таможней, контролирующими и правоохранительными органами.
Улучшить в 2021 году инвестклимат могли бы перезагрузка судебной системы, деолигархизация власти, развитие эффективной и независимой антикоррупционной инфраструктуры, сокращение бюрократии, снижение административного и налогового давления на бизнес, назначение проевропейских реформаторов на государственные должности, восстановление и поддержание сотрудничества с международными финансовыми институтами, реформа правоохранительных органов и результативная борьба с контрабандой , в том числе за счет усиления фискализации, установление равных правил игры для бизнеса.
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