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НАПК раскритиковало принятый для возобновления его работы закон
Председатель Нацагентства по борьбе с коррупцией Александр Новиков раскритиковал принятые сегодня Верховной Радой законопроекты, направленные на возобновление работы НАПК.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"Принятые законопроекты действительно позволят НАПК возобновить свою работу. Чиновники, которые указали ложные сведения в декларациях за предыдущие годы, из-за решения КСУ не смогут быть подвергнуты уголовной ответственности", - сказал Новиков.
НАПК проанализировало документы и сформировало три существенные замечания.
Первым замечанием НАПК считает то, что закон обязывает агентство информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи.
"Мероприятия по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными. Так, лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещах (например, автомобили), которые имеет в пользовании, или попытается "легализовать" состояние, сообщив НАПК о самостоятельно выявленные ошибки в декларации", - говорится в сообщении.
Также принятый закон вводит положение, что составлять протоколы в отношении судей имеют право только председатель НАПК и его заместители.
"Такая практика может создать опасный прецедент - выписка отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей. Это может дать право другим категориям - депутатам, полицейским - также претендовать на отдельные процедуры по себе", - заявляет НАПК.
В Нацагентстве считают, что такая процедура грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами.
"В общем ориентировочно 60 других органов составляют на судей административные протоколы без каких-либо специальных процедур. Например, министр внутренних дел и председатель налоговой не сдают в отношении судей протоколы за нарушение правил дорожного движения или неуплату налогов", - сообщает НАПК.
Также в Нацагентства указывают, что закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в эти очереди.
"Программные средства в этом случае не смогут сделать процесс более эффективным. Например, сегодня в Реестре есть более 300 деклараций "президентов". Если формировать такую очередь электронными средствами, НАПК должно будет проверять эти ложные декларации", - сообщает Нацагентство.
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