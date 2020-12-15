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Рада приняла закон о восстановлении работы Нацагентства по борьбе с коррупцией
14:12 15.12.2020 |
Верховная Рада внесла изменения в закон "О предупреждении коррупции" для восстановлению работы Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК).
Как сообщает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №4470 в первом чтении проголосовал 321 депутат, принятие закона в целом поддержало 300 нардепов.
Законопроект направлен на устранение законодательных пробелов, возникших в связи с утратой силы отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, отмечают авторы законопроекта.
Законопроектом предлагается восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в том числе в отношении судей и судей Конституционного Суда.
Как сообщалось, ранее Венецианская комиссия обнародовала решение о реформе Конституционного суда Украины, а также оценила решение КСУ об отмене ряда полномочий НАПК и наказания за внесение заведомо недостоверных данных в декларации.
Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.
Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.
Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.
В связи с признанием неконституционной статьи об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыто 103 уголовных производства.
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