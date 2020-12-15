Земля необетованная. Сколько лет тюрьмы грозит Коломойскому в Израиле

Сергей Танин / Деловая столица

Приватбанк пытается вытащить из израильского банка $600 млн, которые в 2007-2011 гг. якобы незаконно вывели его бывшие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Чем может закончиться это дело?

Приватбанк сообщил об очередном успехе в деле борьбы со своим бывшим владельцем - Игорем Коломойским - за возвращение незаконно выведенных из банка денег. Теперь небольшую победу удалось одержать в Израиле. По данным банка, еще год назад он подал в Окружной суд Тель-Авива иск против своих бывших собственников и других ответчиков в связи со схемой присвоения не менее $600 млн. Деньги якобы были выведены из Приватбанка в период с 2007 по 2011 гг. и размещены на счету в одном из крупнейших банков Израиля - Израильском Банке Дисконт (Israel Discount Bank).

Приватбанк обратился к этому банку с иском, как к одному из соответчиков, поскольку тот предположительно содействовал незаконному присвоению средств и нарушил свои обязательства перед Приватбанком, "разрешив очевидно мошеннические переводы денег на банковский счет Israel Discount Bank в Израиле" и при этом "не предпринял никаких действий, чтобы заблокировать эти операции, несмотря на множество очевидных критических показателей, которые свидетельствовали о мошеннических действиях и отмывании средств".

В ответ Israel Discount Bank обратился в суд с ходатайством - отклонить иск Приватбанка или остановить его рассмотрение до того, как будет принято решение по искам, которые украинский банк подавал в Англии и США. Однако Окружной суд Тель-Авива 7 декабря вынес решение, в котором отказал Israel Discount Bank в удовлетворении ходатайства и постановил, что иск Приватбанка должен стать предметом полноценного судебного рассмотрения.

"Теперь Israel Discount Bank обязан дать возражения против иска Приватбанка, чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить пояснение относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из Приватбанка более чем $600 млн путем их перечисления на банковский счет, открытый в Israel Discount Bank", - говорится в сообщении Приватбанка.

Вернутся ли Приватбанку $600 млн

Действительно ли незаконно эти деньги выводились из Приватбанка - это еще нужно будет установить и доказать в суде в Израиле. Возможно, непосредственно за банковскими клерками Israel Discount Bank никакой вины и не было - они просто выполняли волю клиента, перечисляя деньги на счета.

Тут уместно сравнение с другой историей выведения денег Коломойским из Приватбанка - в США. Как показало расследование, с 2006 по 2016 гг. Игорь Коломойский якобы вывел в Соединенные Штаты примерно такую же сумму, что и в Израиль - $622 млн, и там на эти деньги приобрел с партнерами массу недвижимости и металлургические предприятия. Деньги выводились и крутились в течение 10 лет, но только в апреле прошлого года в прессу просочилась информация, что ФБР уже некоторое время расследует против него дело, подозревая в финансовых преступлениях. А обыски в фирме, которой управляют представители Коломойского, прошли только в апреле текущего года. Расследование при этом касается в большей мере различных компаний, через которые прокачивались деньги, но сами банки под подозрение не попали.

Что примечательно, правоохранительные органы США долгое время не замечали, что с деньгами, на которые украинский олигарх приобретал активы в США, что-то не так. По этому поводу шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд даже заявил: "Кажется удивительно легким отмывать огромные суммы денег в Соединенных Штатах даже для любителей. Схема Приватбанка была настолько проста, насколько это возможно. Увы, правоохранительные органы США не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, у каждой есть хороший шанс быть незамеченной, пока на эти компании кто-то не укажет - как это сделали юристы Приватбанка".

Поэтому вполне возможно, что и Israel Discount Bank ничего не знал о не совсем законной природе $600 млн, пока на это не указал Приватбанк.

Вернутся ли эти $600 млн обратно в Украину, будет зависеть от решения израильской Фемиды. А еще - от того, насколько настойчивым в деле возврата средств будет и сама украинская сторона. "Это во многом зависит от ситуации в Украине - как поведет себя обновленное руководство Национального банка и удастся ли Коломойскому и Ко сменить руководство Приватбанка", - сообщил "ДС" один из финансовых экспертов, попросивший не называть его имени.

Игорь Коломойский и израильская Фемида

Отметим еще один важный момент в заявлении Приватбанка: он подал указанный иск в суд не только на Israel Discount Bank, но и на своих бывших владельцев. Выльется ли разбирательство в уголовное преследование Игоря Коломойского на второй родине (в 2014 г. он подтверждал "Схемам", что имеет гражданство Израиля) - пока непонятно. Но если так, строгость наказания уже можно предположить.

Адвокат юридической фирмы "Семенова и партнеры" Марина Семенова пояснила "ДС", что законодательство Израиля в части обязательства граждан соблюдать законы значительно отличается от распространенного в большинстве стран мира. Граждане Израиля при пребывании на территории другого государства обязаны соблюдать не только местное законодательство, но и неукоснительно придерживаться требований законов Израиля. "Поэтому, на мой взгляд, наличие у Игоря Коломойского гражданства Государства Израиль не просто облегчает израильской Фемиде привлечение его к ответственности, а является усугубляющим фактором при рассмотрении вопроса о привлечении Игоря Коломойского к ответственности в соответствии с законодательством Израиля", - сказала она.

Напомним, что Приватбанк заявил о мошенничестве и незаконном присвоении $600 млн бывшими акционерами, имея в виду Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Марина Семенова пояснила, что в соответствии с Законом об уголовном праве Израиля, являющимся основополагающим уголовным законом в этой стране, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество в отношении кредитора (ст. 439 Закона об уголовном праве Израиля) и вступление в сговор для совершения мошенничества (ст. 440). "За совершение преступления, предусмотренного указанными статьями, установлено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет", - сообщила она.

Также, по словам Марины Семеновой, действия Игоря Коломойского могут быть квалифицированы как вступление в сговор для совершения иных деяний (ст. 500 Закона об уголовном праве Израиля), за совершение которого предусмотрена ответственность в виде тюремного заключения на срок до двух лет. "Но анализ судебной практики Государства Израиль позволяет сделать вывод о том, что суды Израиля не особо любят применять данную статью", - сказала адвокат.

Также Марина Семенова отметила, что Коломойский может пойти на сделку с правосудием, а в этом случае тюремное заключение может быть заменено штрафом в определенном размере, который традиционно в среднем составляет около 30% от суммы средств, полученных мошенническим способом.