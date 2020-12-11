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НБУ опять изменил структуру. Рожкову перевели в «хозяйственный блок»
14:20 11.12.2020 |
Правление Нацбанка на заседании 11 декабря изменило организационную структуру. Часть департаментов вышли из прямого подчинения главе Кириллу Шевченко, также между другими членами правления были перераспределены блоки, которые курировала первая заместительница главы Катерина Рожкова. Теперь она будет заниматься финансово-административными вопросами вместо надзора. Об этом LIGA.net сообщили два высокопоставленных собеседника, знакомых с решением правления Нацбанка. Позже информацию официально подтвердили в НБУ.
Согласно решению, из-под ведомства главы регулятора Кирилла Шевченко выведены департаменты банковского надзора, финансового мониторинга, выездных проверок, лицензирования и надзора за небанковским финансовым рынками, их перевели в отдельный блок "пруденциального надзора". В НБУ уточнили, что теперь это направление будет закреплено за Ярославом Матузкой, который ранее отвечал за административные вопросы. Теперь финансово-административным и операционным блоком будет заниматься первая замглавы Катерина Рожкова.
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Ранее указанные департаменты находились в ведомстве Рожковой до изменения оргструктуры 20 октября, после чего в ее блоке оставались департаменты методологии надзора за банками и небанковскими финучреждениями, управление защиты прав потребителей финуслуг и департамент управления негосударственным корпоративным пенсионным фондом НБУ.
Согласно информации источника LIGA.net в правлении НБУ, департамент методологии надзора за банками перешел к другому заместителю главы Юрию Гелетию (отвечает за валютный и финансовый рынки), методология в небанковском финсекторе - к Дмитрию Сологубу (монетарный блок). Департамент КНПФ Нацбанка перешел в вертикаль админвопросов (в новой структуре этим занимается Рожкова), права потребителей - к главе Кириллу Шевченко.
По информации одного из собеседников, изменения были согласованы с МВФ. В Фонде на момент публикации не подтвердили LIGA.net эту информацию.
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