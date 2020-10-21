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Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха
17:06 21.10.2020 |
Перераспределение полномочий в Нацбанке таким образом, чтобы сделать из Рожковой свадебного генерала видится по-разному с разных сторон:
- огромный успех талантливых администраторов в советской школе управления, которая всегда ценила умение подковерных интриг и кидков за спиной
- наперсточничество и рост коррупционных рисков с точки зрения наших западных партнеров
Это может прямо не нарушать наши обязательства по сохранению независимости регулятора. Такая себе серая зона. Но с точки зрения духа партнерства все понимают, что это игра в «хитросделанного Джо».
Смотрите, как мы можем. Как кот который скинул вазу и сидит с невинным видом. «Не докажите».
«Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха ха ха».
Украинцы всегда ценили возможность кинуть другого. И хитросделанность для нас может быть не пороком. Кинь другого пока не кинули тебя. И отсуствие доверия друг к другу не дает нам идти вперед. Это то, что сдерживает нас с вами в серой зоне бедности.
Но вот Запад живет в другой парадигме. Где отношения построены на доверии.
И вот что что, а доверия после такого решения больше не будет.
Но тут вопрос, может ли оно быть меньше.
В любом случае, это одно из тех решений, которое прямо не заканчивается ничем, но становится одним из кирпичиков, которые потом приводят к обрушению стены после взмаха крыла бабочки.
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