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Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января
Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года, а также ввел дополнительные усиленные ограничения с 8 по 25 января 2021 года.
Карантинные ограничения будут соответствовать нынешним ограничениям оранжевой зоны, которые действуют на территории всей страны.
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