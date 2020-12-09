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Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января

16:40 09.12.2020 |

Экономика, Украина

 

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года, а также ввел дополнительные усиленные ограничения с 8 по 25 января 2021 года.

Карантинные ограничения будут соответствовать нынешним ограничениям оранжевой зоны, которые действуют на территории всей страны.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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