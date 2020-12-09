Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Об этом в среду сообщает пресс-служба ЕК.

Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал: "Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий", - цитирует Домбровскиса пресс-служба.

Он также напомнил, что это - первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, который "подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество". "Я желаю правительству Украины в 2021 год выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС", - подчеркнул вице-президент ЕК.

В Еврокомисси отметили, что эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине, "позволяя ей выделять ресурсы на смягчение серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса".

Как сообщалось, летом между правительством Украины и ЕК был подписан Меморандума о взаимопонимании с последующей его ратификацией в середине сентября, а также после возобновления участия Украины в продолжении сотрудничества в рамках программы МВФ в последние недели.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была сделана без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша будет зависеть от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в Меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.