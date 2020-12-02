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Налоговая проверит подозрительные транзакции. Бизнес обяжут подавать новую отчетность

08:50 02.12.2020 |

Экономика

 Мыкола Олиярнык / UBR.ua

В Украине хотят быстрее выявлять и проверять наиболее рисковых налогоплательщиков.

Плательщики налогов смогут проходить налоговые проверки дистанционно - в электронной форме. Министерство финансов представило соответствующую концепцию по внедрению электронного аудита (е-аудита) для бизнеса.

Правда, коснется это пока лишь крупных плательщиков, и только с 2023 года. Весь остальной бизнес новация затронет еще позже.

Данный инструмент уже ввели различные страны мира "и с каждым годом он доказывает свою эффективность", утверждают чиновники. Нововведение будет основываться на получении от налогоплательщиков стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Чего ждать бизнесу

В Минфине отметили преимущества автоматизированной обработки аудиторских файлов. Там заверили, что такая процедура предоставит возможность быстро выявлять наиболее рисковых налогоплательщиков, а также подозрительные транзакции.

Если обнаружатся расхождения в отчетности, то налогоплательщики получат оперативные уведомления. Такие факты могут стать основанием для проведения налоговой проверки.

Согласно планам Минфина, с 1 января 2023 года крупные налогоплательщики должны быть готовы предоставлять SAF-T по запросу контролирующих органов во время проведения проверки. А с 1 января 2025 года такая норма станет для них обязательной.

Для всех плательщиков налога на добавленную стоимость новая система должна заработать в обязательном порядке с 1 января 2027 года.

В главном финансовом ведомстве страны подчеркнули, что внедрение е-аудита является условием получения нашей страной макрофинансовой помощи. Оно указано в пункте 2 Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС.

Почему е-аудит придется долго ждать

Взаимодействие между бизнесом и государством должно быть "более комфортным и дружественным". Об этом в комментарии для UBR.ua заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

По ее словам, именно на администрирование, на "лишнюю бюрократию" очень часто жалуются предприниматели. Поэтому все усилия государства в данном направлении "можно только приветствовать и пожелать скорейшего внедрения".

Она отметила, что внедрить е-аудит можно и поскорее, чем в 2025-2027 гг. Хотя, признала Анна Деревянко, "запуск различных диджитал-решений может занимать значительное время".

"Я понимаю, что это может занять много времени - для того, чтобы установить надлежащий уровень инфраструктуры, нужной для поддержки. Но все равно мне кажется, что можно и быстрее", - подчеркнула исполнительный директор ЕБА.

Бизнес не должен "чувствовать тяжести в общении с государством", уверена она. Отметив при этом, что процедура электронного аудита должна быть простой и интуитивно-понятной.

"Чтобы оно было настолько просто, чтобы и ребенок смог разобраться. И не только ребенок, потому что они продвинутые, а и бабушка или дедушка", - выразила пожелание Анна Деревянко. В идеале, заявила она, нужно все "максимально оптимизировать так, чтобы все делалось в один клик".

По словам эксперта, в Украине часто можно столкнуться с ситуацией, когда сначала нужно все сделать в онлайне, а потом "донести какие-то бумажки в офлайне, выстояв очереди и потеряв время".

Анна Деревянко поделилась личным опытом закрытия "фопа" (физического лица-предпринимателя, ФЛП). Она еще в марте начала заниматься этим вопросом, но работа до сих пор не завершена - процедура еще далека от совершенства.

Как упоминалось ранее, внедрение проектов типа е-аудита является условием для получения помощи Запада, хотя "мы могли бы справиться и сами", заявил нам председатель правления Ассоциации малого и среднего бизнеса (АМСБ) Руслан Соболь.

Он напомнил, что Украина продвинулась в рейтинге Doing Business (с 71 места по итогам 2018 года - на 64 на конец 2019-го), но взаимодействие бизнеса и государства еще очень далеко от совершенства. В частности, из-за существования в нашей стране "кучи разобщенных реестров и баз".

Автоматизация неизбежна и у в Украине она пройдет "даже быстрее, чем в развитых странах". Причина все та же - такие условия выдвигают международные кредиторы. Главное, убежден глава АМСБ, чтобы е-аудит Минфина "работал и был клиентоориентированным".

"А клиент в данном случае - субъект предпринимательской деятельности, предприниматель, предприятие, любой представитель реального сектора экономики в частном секторе", - отметил предправления Ассоциации малого и среднего бизнеса.

Нужно покупать специальное ПО

На первый взгляд, говорят юристы, внедрение электронного аудита обещает оперативную автоматическую проверку информации и одним из больших плюсов преподносят отсутствие "человеческого фактора".

Управляющий партнер ЮК "Наказ" Филипп Орлов предположил, что плюсом для больших плательщиков налогов, которых проверяют регулярно, будет то, что "им не нужно будет собирать кипы бумажных документов". Или делать это не так часто, когда после автоматической проверки будут проверяться только отдельные "рисковые" операции.

Под это определение могут подпасть и просто нестандартные операции для конкретного предприятия.

"В таком случае, если будет достаточно загрузить специальный электронный файл с данными, это станет действительно большим облегчением", - говорит руководитель "Наказа".

Вместе с этим, отметил юрист, все не так просто. Для формирования стандартизированного формата бухгалтерской и финансовой информации в файл SAF-T необходимо будет использовать специализированное программное обеспечение (ПО). Например, ACL (Galvanize), IDEA, SESAM или другие, которые утвердит наше государство.

Соответствующие изменения наши законодатели обещают принять в ближайшее время. А именно: обязательное ведение бухгалтерского учета в электронном формате; соблюдение стандартных технических требований. В тексте концепции внедрения электронного аудита уже есть упоминание об обязательной подаче стандартного аудиторского файла SAF-T UA всеми плательщиками НДС.

"То есть покупать специальное программное обеспечение нужно будет даже маленьким компаниям, а это может быть сложно как финансово, так и в освоении нового ПО", - заметил нам Филипп Орлов.

Плюсом в этом случае он назвал тот факт, что "после такой автоматизированной обработки плательщики налогов смогут оперативно исправлять выявленные ошибки с возможностью применить сниженную штрафную санкцию".

"Я очень надеюсь, что все инновации, которые сейчас пытается внедрять правительство, уберут большинство коррупционных схем и создадут правовую базу для защиты своих прав. Однако, как это будет работать на практике и к чему приведет - мы узнаем только через пару лет после того, как все это заработает", - резюмировал управляющий партнер ЮК "Наказ".
 

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