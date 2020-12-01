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Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
Министерство финансов представило концепцию электронного аудита налогоплательщиков, введение которого должно состояться в три волны - последняя начнется в 2027 году.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Электронный аудит налогоплательщиков осуществляется благодаря использованию стандартного аудиторского файла (SAF-T), посредством которого в контролирующий орган подается информация.
Так, после получения файла программное обеспечение осуществляет анализ данных по установленным критериям рискованности. Далее, еще до проверки, могут происходить уточнения и пояснения по полученной информации. Благодаря этому налогоплательщики могут самостоятельно исправлять обнаруженные ошибки с применением заниженных санкций.
Позже, по полученным результатам происходит налоговая проверка.
В Минфине считают, что автоматизация налоговых проверок ускорит работу ведомства и снизит влияние человеческого фактора в процессе. Также, е-аудит может уменьшить нагрузку на налогоплательщиков и контролирующий орган.
Ведомство намерено ввести систему в три этапа. На первом этапе файл будет подаваться только крупными плательщиками налогов на запрос контролирующего. В планах Минфина он начнется с 1 января 2023 года.
Второй этап охватит обязательным представлением файла всех крупных налогоплательщиков - это может произойти 1 января 2025.
Финальный этап внедрения е-аудита для всех налогоплательщиков может начаться 1 января 2027.
Для реализации концепции, как отмечают в Минфине, необходимые изменения в законодательство, в частности - в Налоговый кодекс Украины.
Документ разработан во исполнение пункта 2 условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором по получению Украиной макрофинансовой помощи.
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