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МВФ отказал Украине в чрезвычайной финпомощи - Минфин
16:51 27.11.2020 |
Международный валютный фонд не рассматривает выделение Украине чрезвычайного финансирования.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Речь идет о том, обращались ли мы по emergency finаnce. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнёров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас emergency finаnce". Мы задали вопрос, нам чётко ответили, что нужно работать в рамках программы и выполнять условия", - сказал он.
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