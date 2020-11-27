Трудный урожай-2020: испытание для аграриев и подорожание продуктов

Анна Нагорная / УНИАН

Третьего рекордного урожая подряд не будет: в 2020 году Украина соберет на 10 миллионов тонн зерна меньше, чем годом ранее. УНИАН разбирался, как сокращение урожая повлияет на стоимость продуктов питания, как пережили этот год аграрии, и стоит ли надеяться на лучшее в 2021 году.

Украинские аграрии в большинстве областей практически завершили уборку поздних зерновых культур. По состоянию на конец ноября в нашей стране намолочено свыше 60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых с 96 процентов засеянных площадей.

Пока ни Госстат, ни Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не подвели официальные итоги уборочной кампании. Однако, уже очевидно, что урожай 2020 года не побьет прошлогодний рекорд: этому помешали и весенние заморозки, и аномальная засуха летом, и обильные дожди осенью, которые испортили качество созревшей кукурузы.

«Дожди этой осенью были долгожданными, но пришли слишком поздно. Это было особенно неблагоприятно для кукурузы - спелые початки начинали портиться от избытка влаги еще до того, как их убрали с поля», - рассказывает собеседник УНИАН полтавский аграрий Станислав.

С учетом погодных условий и недобора по кукурузе, правительство 25 ноября в очередной раз снизило прогноз урожая зерновых - до 65 миллионов тонн. Это на десять миллионов тонн меньше, чем урожай 2019 года.

Да, Украина в предыдущие годы собирала и гораздо меньший урожай - и 60, и 50, и 45 миллионов тонн. Что уж говорить об урожае 2003 года объемом 20,3 миллиона тонн, который стал самым низким в истории независимости.

Только вот после двух рекордов по урожаю подряд, когда в 2018 году было собрано 70 миллионов тонн, а в 2019 году - 75 миллионов тонн, многим не хотелось опускать планку.

Подорожание продуктов

Сокращение предложения зерновых неизбежно приведет к подорожанию продуктов питания, которые из них производятся. В первую очередь это касается хлеба и мучных изделий.

Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует подорожание хлебобулочных изделий на 15-20 процентов до конца текущего года. Но поскольку хлеб является важным социальным продуктом, компании-производители, скорее всего, постараются избежать резкого роста цен на него.

«Мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом, и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15 процентов цены расти не будут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба», - отметил вице-президент ассоциации Юрий Дученко.

Согласно расчетам «Украинского клуба аграрного бизнеса», в ближайшие полгода следует ожидать постепенного роста цен на крупы и муку ориентировочно на десять процентов. Также эксперты допускают подорожание отечественной водки, а также пива и виски.

Из-за роста цен на кукурузу подорожают комбикорма для сельскохозяйственных животных, что отразится на цене молока и мяса в украинских магазинах.

«Давление от ажиотажного роста цен на кормовые ингредиенты будет подогревать цены на сырье. А значит, и цены на готовую молочную продукцию могут вырасти на 2,5-5 процентов в зависимости от продуктовой категории уже с 1 января 2021 года», - комментируют ситуацию в Ассоциации производителей молока.

Последствия для экспорта

В этих условиях животноводы призвали правительство ограничить экспорт кукурузы из Украины, чтобы стабилизировать ситуацию. Но правительство вряд ли пойдет на такой шаг: экспортные поставки украинского зерна не прекращались даже в период жесткого локдауна.

«В этом году аграрии собрали меньше зерновых и масличных культур. Но этого буде вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос. Кроме того, экспорт зерновых остается на уровне топ-5 за последний период», - считает заместитель министра экономразвития Тарас Высоцкий.

Украина много лет строила репутацию надежного поставщика зерновых на мировые рынки, поэтому плохой урожай не обрадует международных партнеров, которые принимают участие в финансировании отечественного производства зерна. Отказываться от важной статьи валютных поступлений в страну, особенно в условиях продолжающегося коронакризиса, было бы неправильно.

«В рекордном по урожаю 2019 году Украина только от экспорта зерновых культур получила более 9,6 млрд долларов. В целом же экспорт зерновых и масличных культур с продуктами их переработки приносит около 16 млрд долл. ежегодно», - сообщают в Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

По состоянию на конец ноября Украина экспортировала на 15 процентов меньше зерна, чем годом ранее. Но пока участники рынка не спешат считать убытки.

В 2020 году неурожай был и в Европе, и в таких ключевых аграрных регионах, как США и Южная Америка, из-за чего цены на зерно на мировом рынке удвоились по сравнению с прошлым годом. За счет этого Украина вполне может выровнять разницу, недополученную из-за меньшего физического объема поставок.

Испытание для аграриев

По данным общественного объединения «Аграрный союз Украины», потери сельхозпроизводителей Украины из-за засухи и заморозков в этом году могут достичь 118 млрд гривень. В одной только Одесской области аграрии уже понесли убытков на 15 млрд гривень.

«Сельское хозяйство находится в критическом состоянии. Банковская система не кредитует аграриев. Подобная ситуация была и в 2003 году. Однако тогда государство пришло на помощь, взяв на себя компенсацию процентов по кредитам на следующий после неурожая год. В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи», - заявил глава «Аграрного союза Украины» Геннадий Новиков.

Многие украинские земледельцы остались без урожая и денег для проведения новой посевной. Дошло до того, что в мае фермер из Одесской области Василий Сердюченко наложил на себя руки из-за потери своего урожая.

«Сгорело все наше дело, остались один на один с проблемами еще и потеряли отца. Он написал записку, что не выдержал, что все потеряно из-за засухи, так как вложения были большие», - поделился сын погибшего фермера.

Правительство обещало финансовую помощь и отмену налогов для пострадавших от неурожая аграриев, но эти обещания так и не воплотились в реальность. Вместо этого на помощь аграриям пришли коллеги из других регионов. Всеукраинский конгресс фермеров, например, передал несколько сотен тонн зерна сельхозпроизводителям Одесской области, чтобы те смогли посеяться заново.

С надеждой на лучшее

По информации Национальной академии аграрных наук, состояние посевов озимых зерновых под урожай 2021 года в большинстве украинских регионов удовлетворительное.

Только в южных районах страны снова наблюдается недостаток влаги. Пока что дальнейшую судьбу земледелия в этой части Украины решает погода, хотя правительство пытается выстроить аграрную политику для увеличения урожайности на юге страны.

Несколько недель назад премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало строительства и возобновления оросительных систем в южных областях Украины с 2021 года.

«От засухи чрезвычайно сильно пострадали фермеры в Одесской области. Поэтому на следующий год мы запланировали под эгидой программы президента «Большое строительство» рассмотреть создание оросительных систем в южных областях Украины», - сказал глава правительства.

Кроме того, Минэкономики намерено создать программу государственной поддержки страхования урожаев от гибели из-за неблагоприятных погодных условий. На эти нужды в следующем году из бюджета будет выделено более 670 млн гривень.

«Идея следующая: государство определяет перечень продуктов, которые страхует, устанавливает максимальный тариф и максимальную долю покрытия - к примеру, 50 процентов, и озвучивает выделенный бюджет», - объяснил заместитель министра Тарас Высоцкий в ходе презентации новой модели агрострахования.

Видит ли правительство острые проблемы аграриев и готово ли извлекать уроки из ошибок - покажет время. Как и то, найдутся ли в дырявом бюджете деньги на поддержку ключевого для нашей страны сектора. А украинцам не привыкать жить в сменяющих друг друга кризисах. Как-то приспособимся и к очередному.