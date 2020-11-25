Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»

Суд в Нидерландах, рассматривающий дело о крушении "Боинга" Malaysia Airlines в Донбассе, отказался предоставить больше времени для обсуждения альтернативных версий катастрофы. Таким образом единственной версией, которую готовы рассматривать судьи, остаются заключения следователей о том, что самолет был сбит из российской зенитно-ракетной установки "Бук".

Один из судей, ведущих дело МН17, пояснил, что защита подала целый список ходатайств и, по сути, просит перерасследовать все дело, не представляя при этом весомых доказательств того, что это действительно необходимо.

При этом суд отметил, что в ходатайствах защиты есть конкретные вопросы по деталям, упомянутым в отчетах экспертов, которые действительно нуждаются в прояснении. В этой связи следственный судья проведет дополнительный допрос экспертов.

Ранее министерство обороны России и российский государственный оружейный концерн "Алмаз-Антей" выдвинули версию, что "Боинг" могли сбить из ЗРК вооруженных сил Украины. Следствие рассмотрело эту версию, а также еще несколько альтернативных сценариев крушения, включая варианты с атакой военного самолета. Во всех случаях, как отмечает Прокуратура Нидерландов, удалось собрать достаточное количество доказательств того, что эти версии ошибочны.

В среду в Нидерландах завершается первая стадия рассмотрения дела о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17 и сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом. В причастности к крушению самолета и смерти 298 человек обвиняют трех граждан России и одного гражданина Украины.

Решения суда по всем ходатайствам будут окончательными. Ожидается, что в начале 2021 года начнется рассмотрение дела по существу.

"Без затягивания времени"

В ходе слушаний, проходивших с марта по ноябрь этого года, прокуратура Нидерландов представила общую картину событий так, как ее видит сторона обвинения.

Прокуроры коротко пояснили, в чем они видят причастность к крушению "Боинга" каждого из четырех обвиняемых, как шло расследование и как у следствия сформировалась основная версия развития событий в день трагедии.

По мнению следствия, "Боинг" был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", привезенного в Донбасс с территории России. В суде были представлены расчеты голландских и бельгийских экспертов, в том числе и с использованием данных концерна "Алмаз-Антей".

Эти исследования показали, что с учетом характера повреждений "Боинга" МН17 и характеристик ракеты "Бук" пуск ракеты по "Боингу" был возможен только с территории близ города Снежное (эта территория с весны 2014 года находится под контролем сторонников самопровозглашенной ДНР).

Из четырех обвиняемых только подполковник запаса ВДВ российской армии Олег Пулатов согласился взаимодействовать с представителями суда. Его интересы защищают два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина.

В начале ноября защита показала в суде видеоинтервью Пулатова. Согласно показаниям отставного офицера военной разведки, в момент крушения "Боинга" он не присутствовал в месте предполагаемого пуска ракеты и не знает, что произошло с MH17.

Защита Пулатова в ходе предыдущих заседаний подала несколько ходатайств о необходимости проведения дополнительного расследования альтернативных сценариев крушения "Боинга" и новых допросах свидетелей и экспертов. При этом защита не указала на какой-то приоритетный альтернативный сценарий для расследования, просто предложив еще раз пересмотреть все ранее расследованные варианты.

Отклоняя ходатайства, судья отметил, что в своих показаниях Пулатов не оспаривает основной сценарий следствия (пуск ракеты "Бука" из-под Снежного), а только говорит о своей непричастности к этому пуску. Следовательно, суд не видит смысла дополнительно расследовать альтернативные сценарии, особенно учитывая, что их несостоятельность ранее уже доказала Прокуратура Нидерландов.

"Перед защитой нет задачи доказать истинность альтернативных сценариев произошедшего, - отметил судья. - Защита должна иметь возможность изучить материалы дела, проконсультироваться со своим клиентом и подать ходатайства, имеющие отношения к свидетельствам невиновности своего клиента".

Суд удовлетворил ходатайства защиты о включении в дело показаний одного из экспертов, а также разрешил адвокатам осмотреть реконструкцию обломков "Боинга" вместе с выбранным ими специалистом.

Суд особо отметил, что показания и данные экспертиз профильных специалистов в вопросе определения траектории полета ракеты "Бука" и места ее пуска имеют в деле больший вес, чем показания свидетелей. Именно поэтому ходатайства о повторном допросе некоторых экспертов были удовлетворены, а просьбы вновь допросить свидетелей - отклонены.

Как отметил судья, чем позже подаются ходатайства, тем строже к ним требования, поскольку суд опирается на важность соблюдения принципа своевременности судопроизводства. "Рассмотрение дела должно проводиться без затягивания времени" - отметили в суде.

При этом суд также удовлетворил просьбу защиты допросить военнослужащих 53-й бригады ПВО, базирующейся в Курске. По версии следствия, именно оттуда в Донбасс прибыл "Бук", сбивший "Боинг". Прокуратура Нидерландов уже ходатайствовала о допросе военнослужащих этой бригады, но Россия ответила отказом. Теперь прошение исходит от адвокатов, представляющих в суде российского гражданина.

Слушания по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines проводит Гаагский суд, они проходят в юридическом комплексе возле аэропорта Схипхол в Амстердаме, откуда 17 июля 2014 года вылетел рейс МН17.