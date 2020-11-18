Почти половина заказчиков строительных работ действовали непрозрачным способом - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам анализа договоров о закупке строительных работ, размещенных в системе электронных торгов Прозорро, выявило, что в более 45% случаев заказчики действовали непрозрачным способом.

Как передает Укринформ, об этом говорится в аналитическом обзоре о возможных коррупционных рисках в проекте закона № 4231 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно избежания злоупотреблений заказчиков при обнародовании информации и относительно прав участников закупок».

«НАПК проанализировало договоры о закупке работ по ремонту (строительству), опубликованные заказчиками в электронной системе публичных закупок ProZorro в течение октября 2020 года, цена которых составила более 40 млн гривень. По результатам анализа было установлено, что в более 45% случаев заказчики избегали публикации сметной документации - основного документа, который детализирует стоимость строительных расходов», - говорится в отчете.

В этом контексте, в НАПК отметили важность изменений, предлагаемых законопроектом № 4231. В частности, по изменениям к статье 10 Закона Украины «О публичных закупках», которые обязывают заказчиков работ и услуг по ремонту и строительству загружать всю сметную документацию на веб-портал Уполномоченного органа в течение трех дней со дня заключения договора.

«Обнаруженная тенденция уклонения заказчиков от публикации сметной документации противоречит принципам осуществления публичных закупок, в частности принципам открытости и прозрачности на всех стадиях закупок, а также предотвращения коррупционных действий и злоупотреблений. Отсутствие такой информации в свободном доступе на веб-портале Уполномоченного органа ограничивает контроль за качеством исполнения договора, его стоимостью, а также потенциальным завышением стоимости строительных материалов, работ и т.п., что создает условия для распространения коррупционных практик. Принятие изменений в проект Закона будет препятствовать недобросовестным заказчикам, сознательно скрывающим отдельные приложения к договорам, которые содержат важную информацию по объемам и стоимости материалов по договорам о закупке работ (услуг) по ремонту (строительству)», - подчеркнули в НАПК.

Как сообщалось, в октябре 2020 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» относительно избежания злоупотреблений заказчиков при обнародовании информации и относительно прав участников закупок».

В частности, документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно обязанности заказчика обнародовать всю сметную документацию в случае закупки работ (услуг) по ремонту (строительству). А также о предоставлении права участвовать в рассмотрении жалобы участнику, определенному решением заказчика победителем (допущенном решением заказчика к аукциону), если такое решение обжалуется другим субъектом.