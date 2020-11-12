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Шевченко рассказал об условиях предоставления транша от МВФ
Глава Национального банка Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что результаты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд.
Об этом Шевченко заявил в интервью "Голос Америки".
Глава НБУ выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года.
Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проект бюджета Украины на 2021. И третий - работы самого Национального банка.
"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - в Украине есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он.
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