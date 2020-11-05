Пять сценариев для Зеленского. От переговоров с Порошенко до локдауна КС

Юрий Вишневский / Деловая столица

Все парламентские партии, не считая «Слугу народа», отвергают сценарий, предложенный Зеленским, и предлагают собственные. Вопрос в том, какой из них будет реализован.

Сейчас можно уверенно утверждать, что у Владимира Зеленского нет голосов за его законопроект №4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству». Таким образом, сценарий роспуска Конституционного суда руками Верховной Рады не проходит.

Конечно же, этой ситуацией стараются воспользоваться парламентские партии, не участвующие в правительстве. Но у каждой из них - свой собственный сценарий, который она пытается реализовать.

ОПЗЖ хочет перевыборов

Скандальное решение КС от 27 октября было принято по конституционному представлению 47 депутатов, из которых 44 - это фракция ОПЗЖ в полном составе (к ним примкнули двое из группы «За майбутне», а также внефракционный Руслан Требушкин, который представляет Донетчину и был выдвинут «Оппоблоком»).

ОПЗЖ наслаждается вызванным ею политическим кризисом и старается выжать из него максимум полезного для себя. Своей стратегической цели она не скрывает: перевыборы. «Узурпация не пройдет! Зарвавшейся власти пора на перевыборы!» - провозгласила партия в своем официальном заявлении по поводу нынешней ситуации.

Немаловажно, что это общая позиция обоих крыльев ОПЗЖ. В последние месяцы было много слухов о том, что партия раскололась на те две части, из которых она и была изначально сшита. Не исключено, что на следующих парламентских выборах пойдут отдельно «Оппозиционная платформа» Юрия Бойко и Сергея Левочкина и «За жизнь» Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича. Однако сейчас два крыла демонстрируют единство, совместно добиваясь того, чтобы следующие выборы прошли досрочно и как можно скорее.

Сопредседатель партии Юрий Бойко выразил позицию ОПЗЖ в такой формуле: «Роспуск КС - это узурпация власти, Украине нужны перевыборы». «Мы готовы к внеочередным выборам и считаем, что любые выборы - это путь вперед. Главное, чтобы не было очередных потрясений, какого-то переворота, попыток узурпировать власть путем незаконного роспуска КС. Выборы давно назрели. Выборы - это нормальная демократическая практика, когда власть не справляется с ситуацией», - резюмировал он.

Другой сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович уточнил, какие могут быть варианты этой формулы: «Думаю, что Украину сегодня спасут только досрочные парламентские выборы. А, если быть честным до конца, то и досрочные президентские. Более того, я считаю, что мы должны проголосовать за изменения в Конституцию Украины, перейти к парламентской форме правления, упразднив президентскую вертикаль власти».

В Кремле прекрасно понимают, что ни Бойко, ни Медведчук не способны выиграть президентские выборы. Потому и педалирует ОПЗЖ тему упразднения президента и перехода к чисто парламентской республике. Это для ОПЗЖ программа-максимум. А досрочные перевыборы Верховной Рады - программа-минимум.

Другой сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович уточнил, какие могут быть варианты этой формулы: «Думаю, что Украину сегодня спасут только досрочные парламентские выборы. А, если быть честным до конца, то и досрочные президентские. Более того, я считаю, что мы должны проголосовать за изменения в Конституцию Украины, перейти к парламентской форме правления, упразднив президентскую вертикаль власти».

В Кремле прекрасно понимают, что ни Бойко, ни Медведчук не способны выиграть президентские выборы. Потому и педалирует ОПЗЖ тему упразднения президента и перехода к чисто парламентской республике. Это для ОПЗЖ программа-максимум. А досрочные перевыборы Верховной Рады - программа-минимум.

"За майбутнє" хочет ссоры с МВФ

Двое из группы «За майбутнє», которые стали соучастниками ОПЗЖ в скандальном конституционном представлении, это не просто какие-то рядовые члены группы со своеобразной личной позицией, а сопредседатели Тарас Батенко и Виктор Бондарь. То есть без преувеличения можно утверждать, что их позиция - это позиция и всей группы.

Такую же позицию заняла и партия «За майбутнє», о чем свидетельствует заявление главы партии, нардепа Игоря Палицы. Он считает решение КС правильным, а законопроект Зеленского о прекращении полномочий КС - антиконституционным. «Если кто-то позволяет себе говорить, что Конституцию можно поносить и топтать, то эти люди не имеют права называться депутатами и президентами», - подчеркнул Палица.

Известно, что за партией «За майбутнє» стоит Игорь Коломойский. Поэтому в любых заявлениях этой партии можно читать месседжи от хозяина. На местных выборах 25 октября «За майбутнє» выступила далеко не столь удачно, как рассчитывал Коломойский, и он, похоже, сейчас не делает ставку на досрочные парламентские выборы. Его цель скромнее - принудить Зеленского к созданию новой правящей коалиции, фишечкой которой будет то, что она якобы «не пророссийская и не прозападная, а проукраинская». Эта формула подразумевает сознательный отказ от каких-либо надежд получить кредиты от МВФ и Евросоюза.

Соответствующим образом формулируются и предложения партии по выходу из нынешнего кризиса. «Мы должны в течение этой недели наработать тот законопроект, который будет отвечать праву и Конституции Украины. Не более и не менее. И таким образом снять напряжение, которое сегодня есть в обществе», - заявил Батенко. «Давайте вместе за две-три недели напишем нормальный конституционный законопроект, - призвал Палица. - А тому, кто хочет получать деньги из-за границы, я скажу: мы не дадим разрушить Украину! Украина будет независима от всех, только будет зависеть от народа Украины!»

"Батькивщина" хочет удовлетворить КС

Фактически союзником Коломойского в продвижении этого плана выступает Юлия Тимошенко со своей «Батькивщиной». Это абсолютно естественный союз. Дело в том, что МВФ очень критически воспринимает обоих этих персонажей украинской политики. Негативное отношение к Коломойскому обусловлено его судебными тяжбами с национализированным «Приватбанком». А о Тимошенко у МВФ печальные воспоминания со времен ее последнего премьерства, когда она взяла кредиты, а условия, под которые они были даны, не выполнила.

Поэтому сейчас Тимошенко может спокойно играть в одни ворота с Коломойским. Она уже предложила три законопроекта с целью, как прямо говорится в их заглавиях, привести закон «О предотвращении коррупции», закон «О судоустройстве и статусе судей» и Уголовный кодекс в соответствие с решением КС от 27 октября.

«Мы не поддерживаем законопроект Зеленского. Ибо он не только нарушает Конституцию, но и имеет целью поставить Конституционный суд под контроль внешних финансовых групп, - поясняет свою позицию Тимошенко. - Нам нужно остановить травлю Конституционного суда, и для этого надо объединяться всем фракциям. А тем, кто выступает сегодня извне Украины против КСУ, я хочу посоветовать в своих странах поразгонять конституционные суды, а Украину оставить в покое».

"Голос" хочет заблокировать КС

Фракция партии «Голос» тоже считает проект Зеленского антиконституционным и потому неприемлемым. Но она согласна с Зеленским в том, что КС представляет опасность. Выход, предложенный «Голосом», прост. Даже чересчур прост. Согласно Конституции, в КС должно быть 18 судей. На данный момент есть 15, не хватает двух судей по квоте парламента и одного по квоте съезда судей. Согласно статье 10 закона «О Конституционном суде Украины», КС полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 12 судей, которые обрели полномочия. «Голос» предлагает увеличить этот кворум до 17. То есть заблокировать работу КС до тех пор, пока нынешние конституционные судьи не освободят кресла.

«Мы - партия «Голос» - продолжаем настаивать на том, что члены Конституционного суда должны выполнить свой гражданский долг и уйти в отставку добровольно. Впрочем, мы прекрасно осознаем, что коррумпированные судьи вряд ли "сдадутся" добровольно. Именно поэтому мы должны нанести ответный удар и ввести временный локдаун КСУ. Мы посадим зараженный вирусом коррупции и «русского мира» Конституционный суд на карантин, увеличив кворум для принятия решений с 12 до 17 судей», - говорит глава партии Кира Рудык.

Эта идея получила поддержку в партии «Слуга народа», которая всерьез рассматривает ее как запасной вариант выхода из кризиса. Соответствующий законопроект уже внесен, под ним стоят подписи 47 нардепов, в том числе 38 «слуг народа», семи представителей «Голоса» и двух членов группы «Доверие». Первой стоит подпись главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко, и это говорит о том, что у этого проекта есть некоторые шансы быть принятым.

«Голос» питает надежды на то, что нынешний кризис приведет к созданию новой правящей коалиции и нового правительства. При этом «Голос» просит себе несколько министерских портфелей в обмен на согласие восполнить собой ту дыру в правящем большинстве, которая образуется в случае выхода из фракции «слуг народа» двух десятков нардепов, наиболее лояльных Коломойскому и демонстрирующих откровенно негативное отношение к МВФ.

"Европейская солидарность" хочет переговоров

Партия «Европейская солидарность», естественно, тоже против антиконституционного законопроекта Зеленского о роспуске КС. В качестве альтернативы партия публично продвигает законопроект №4304 «О восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины». Под ним стоят подписи 125 нардепов, а первыми инициаторами стали спикер парламента Дмитрий Разумков и сопредседатель фракции «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

«Депутаты "Европейской солидарности" подписали законопроект, предусматривающий полный возврат к электронным декларациям (кстати, решение КСУ вовсе не препятствует функционированию реестра электронных деклараций), введение и возвращение уголовной ответственности за ложь в декларациях и полное возвращение к антикоррупционной инфраструктуре, антикоррупционному законодательству, которые были созданы нашей командой в 2014-2019 годах», - говорит лидер партии Петр Порошенко.

Проект №4304 вызвал шквал отрицательных эмоций на Банковой. Но, как оказалось, это был не единственный сюрприз шестому президенту от пятого.

Утром 4 октября официальный аккаунт посольств стран «Большой семерки» в Украине сообщил о событии, которое состоялось накануне: «Во время встречи с пятым президентом Порошенко послы стран G7 обсудили ряд вопросов, включая местные выборы, международные усилия в борьбе с COVID-19 и последние события, связанные с Конституционным судом. Они сошлись во мнении о необходимости объединения сил, выступающих за реформы, для урегулирования кризиса с КСУ, укрепления антикоррупционных институций в Украине и решения вопросов судебной реформы».

Порошенко, в свою очередь, сообщил по итогам встречи с послами G7: "Важное внимание было уделено конституционному кризису, вызванному решением Конституционного суда Украины по антикоррупционному законодательству. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважении к верховенству права".

Ранее Порошенко не раз публично призывал Зеленского к диалогу. «Чтобы выйти из конституционного кризиса, в который Зеленский погрузил страну, он должен немедленно встретиться с лидерами парламентских фракций. Я лично готов ему помочь найти выход из ситуации исключительно в правовом поле», - заявил он 30 октября. Затем 3 ноября он обратился непосредственно к Зеленскому: «Я еще раз озвучиваю свое предложение, которое я вам настойчиво советовал: соберите руководителей фракций Верховной Рады, и мы вместе готовы поискать выход из конституционного кризиса, куда вы затянули Украину».

И вот теперь такой же призыв к Зеленскому - встретиться и обсудить все с Порошенко - прозвучал уже от послов G7 и Евросоюза. Это означает, как минимум, то, что законопроект Зеленского их не устраивает. И условием для возобновления переговоров о кредитах является результативный диалог Зеленского с Порошенко.

Впрочем, это решение - явно не из простых. А Зеленский любит именно простые решение и к тому же очень не любит Порошенко. Поэтому будет неудивительно, если никакого диалога не получится. Тогда вполне можно будет ждать тройственного союза Зеленского с Палицей (Коломойским) и Тимошенко. Почему бы и нет, если МВФ и ЕС все равно без Порошенко денег не дадут.