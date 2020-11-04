Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19

Послы стран "Большой семерки" в Украине (G7) обсудили с пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко результаты местных выборов, усилия по борьбе с COVID-19 и кризисную ситуацию, возникшую после решения Конституционного суда Украины.

"Во время встречи с пятым президентом Порошенко послы стран G7 обсудили ряд вопросов, включая местные выборы, международные усилия по борьбе с COVID-19 и последние события, связанные с Конституционным судом. Они сошлись на мысли относительно необходимости объединения сил, что выступают за реформы, для урегулирования кризиса с КС, укрепления антикоррупционных институций в Украине и решения вопрос судебной реформы", - говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.

Как сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность", "во время длительной и плодотворной беседы стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса".

Они обменялись мнениями относительно результатов местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября. Порошенко отметил, что "Европейская Солидарность" достигла положительных результатов во многих областях и будет представлена во всех областных советах по всей Украине.

"Важное внимание было уделено конституционному кризису, вызванному решением Конституционного суда Украины по антикоррупционному законодательству. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей и поблагодарил партнеров за поддержку инициативы Украины относительно развития международной платформы по деоккупации Крыма.

Порошенко также выразил благодарность за помощь Украине со стороны стран "Группы семи" и ЕС в вопросе борьбы с коронавируса.

"Стороны подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине с особым акцентом на реформе правосудия, борьбе с коррупцией, включая гарантии независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, а также верховенстве права и обеспечении свободы СМИ. Стороны договорились продолжать этот диалог в интересах Украины и международного единства и солидарности с нашим государством", - говорится в сообщении.