Три войны Зеленского. Зачем Банковая несет хаос еще и в регионы

Юрий Вишневский / Деловая столица

На фоне тлеющей войны с Порошенко и активной войны с КС Зеленский готовится ввязаться в войну с регионами - хотя умные люди ведут войны по очереди, а не одновременно.

Начатая Банковой война с Конституционным судом резко изменила всю политическую повестку дня в Украине. Можно было ожидать, что Владимир Зеленский постарается потушить все остальные внутриполитические конфликты и предложит всем объединиться в борьбе с возникшей угрозой. Тем более что у него уже фактически нет ресурсов вести войну сразу на несколько фронтов.

Напомним, что 27 октября Конституционный суд принял решение, подорвавшее электронное декларирование для чиновников. И после этого Зеленский объявил «крестовый поход» против КС под лозунгами защиты европейской и евроатлантической интеграции. Уже вечером 27 октября офис Зеленского заявил: «Осознаем, что решения Конституционного суда окончательные и не подлежат обжалованию. Но окончательным и не подлежащим обжалованию также является и стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам. Неотъемлемой частью этого стремления является обязанность преодолеть коррупцию в Украине, сделав национальную политику чистой».

Положения о необратимости европейского и евроатлантического курса Украины появились в Конституции по инициативе Петра Порошенко. Именно при Порошенко по договоренности с европейскими партнерами было введено электронное декларирование для чиновников. Поэтому абсолютно логичными выглядели предположения, что ввиду новой ситуации Зеленский погасит тлеющую войну с Порошенко и предложит ему объединить усилия для преодоления кризиса, вызванного решением КС.

Однако Банковая выбрала противоположную тактику. Она решила, что война с КС - это прекрасный повод начать новую кампанию черного пиара против пятого президента. Лейтмотивом стал фальшивый тезис о том, что электронное декларирование подорвали якобы судьи, назначенные Порошенко. Говорят, что на заседании СНБО 29 октября Зеленский лично озвучил этот тезис. Он буквально продекламировал список судей, с надрывом провозглашая: «Это их назначил Порошенко».

Этот же тезис днем 29 октября, когда шло заседание СНБО, вбросил в информпространство советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил в комментарии «РБК-Украина»: «Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это, по сути, их Конституционный суд». Вскоре о том же заявил глава парламентской фракции «слуг народа» Давид Арахамия, только у него упоминание о Януковиче выпало и остался один Порошенко. «Сегодня судьи КС - судьи самого Порошенко. Именно так. Он каждого отдельно подбирал и рекомендовал на должности», - соврал Арахамия. Ведь на самом деле из 11 конституционных судей, проголосовавших за скандальное решение 27 октября, семеро были назначены или до президентства Порошенко (пятеро судей), или уже после Порошенко, то есть при президенте Зеленском (двое судей).

Также нелишне напомнить, что из четверых судей, которых назначил Порошенко, трое проголосовали против скандального решения. И это могло бы стать еще одним хорошим основанием для Зеленского заморозить конфликт с Порошенко, дабы не вести войну на два фронта. Но Банковая неистово борется за политическую премию Дарвина. Поэтому заявления Арахамии принялась лично распространять в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Все это, наверное, можно было бы счесть мелочью. Вот только эту мелочь заметили в западных посольствах. И в результате Зеленский не получил желаемой поддержки со стороны Запада в войне с КС - ибо если под предлогом войны с КС разворачивается новое наступление на Порошенко, то Запад под такую войну не подвязывался.

Третий фронт - война с местными элитами

Все эти события совпали с подведением итогов местных выборов, прошедших 25 октября. Главными победителями этих выборов стали партии мэров. Ввиду начавшейся войны с КСУ, опять же, можно было ожидать, что Банковая постарается избежать войны еще и на региональном фронте и попытается договориться с мэрами о примирении и мирном сосуществовании.

Действительно, в последние дни активные конфликты между центром и регионами вроде бы приутихли. Но это затишье обманчиво. На самом деле оно вызвано всего лишь перегруппировкой сил на Банковой перед новым наступлением.

С утра 3 ноября стал распространяться слух о том, что Зеленский уже подписал указ об увольнении первого замруководителя своего офиса Сергея Трофимова. Именно Трофимов отвечал за региональную политику, включая подбор глав ОГА и мониторинг их деятельности.

Еще раньше стало известно, что Зеленский намерен уволить ряд глав ОГА. Они вместе с Трофимовым якобы должны стать козлами отпущения за провалы «слуг народа» на местных выборах. Хотя на самом деле избирательными кампаниями руководили не главы ОГА, а лидеры областных парторганизаций «слуг народа» и другие кураторы. В ряде областей главы ОГА даже на списки кандидатов повлиять не могли - они помогали, но ничего не решали. Все финансовые и прочие ресурсы были сосредоточены в руках кураторов, в том числе, поговаривают, и руководителя президентского офиса Андрея Ермака.

Но важны не столько сами эти отставки, сколько то, что будет дальше. Говорят, что на увольнении Трофимова настоял Ермак, а помог ему в этом глава СБУ Иван Баканов. И что теперь будет реализовываться так называемый «план Ермака» по принуждению местных элит (победителей выборов) к коалиции со «Слугой народа», а не с ОПЗЖ или «Европейской солидарностью».

Как утверждают разные источники, сценарий принуждения будет состоять из двух этапов. Первый этап заключается в том, что в областной центр приезжает «тройка от Зеленского» в составе представителей Ермака, Офиса генпрокурора и центрального аппарата СБУ. «Тройка» намекает местным элитам на запасы имеющегося у нее компромата и требует послушания в политическом и финансовом плане. А за второй этап будет отвечать глава ОГА - его главной задачей станет контроль над мэрами и местными советами.

Очень важным элементом этого плана должно стать сворачивание финансовой децентрализации. Ресурсы в руках местных советов должны сократиться, в то же время крупные финансовые ресурсы должны сосредоточиться в руках глав ОГА. И это будет инструментом обеспечения зависимости и послушности мэров.

Вот только попытка нагнуть местные элиты может лишь обозлить их и настроить против Зеленского, особенно ввиду ослабления позиций последнего из-за конституционного кризиса. Иными словами, попытка реализации так называемого «плана Ермака» в любом случае внесет в региональную политику Зеленского мощную турбулентную струю. А в условиях политического кризиса на центральном уровне это чревато переносом хаоса из центра в регионы.

Путь к полному успеху

Еще один важный момент: из-за скандального решения КС Зеленский вошел в конфликт с Игорем Коломойским и близкой к нему партией «За майбутне». Народные депутаты из группы «За майбутне» были соавторами нардепов из фракции ОПЗЖ в конституционном представлении против электронного декларирования. Примечательно, что вечером 2 ноября, выступая в программе «Свобода слова» на ICTV, Зеленский назвал группу «За майбутне» так, как ее именуют злопыхатели, - «За Майбах». И намекнул, что правоохранительные органы уже занимаются «заказчиками» решения КС.

То есть сейчас у Зеленского враги со всех сторон. Единственное важное исключение - это Ринат Ахметов и те местные элиты, которые ориентируются на него. Но и эту точку опоры Банковая, похоже, собирается выдернуть из-под себя.

Дело в том, что уже со следующей недели может быть серьезно ужесточен карантин из-за эпидемии коронавируса. Однако Банковая не собирается признавать собственную вину в том, что миллиарды, выделенные из госбюджета на борьбу с COVID-19, закатаны в дороги вместо оснащения больниц и создания необходимых условий для медиков. Всю вину за локдаун Банковая будет возлагать на мэров, которые, дескать, во время эпидемии собирали людей на массовые мероприятия.

Но мэры прекрасно помнят, как сам Зеленский ездил по областям и собирал людей на массовые мероприятия для рекламы партии «Слуга народа» и хвастовства «Большим строительством». Даже те мэры, которые ориентируются на Ахметова и поэтому сейчас лояльны к Зеленскому, вряд ли захотят быть мальчиками для битья, да еще и со стороны тех, кто разворовал деньги ковидного фонда.

Короче, если есть еще какие-то более-менее влиятельные партии и политики на центральном или местном уровне, с которыми Зеленский еще не разругался, то эту недоработку Банковая быстро устранит, да еще и самым грубым и оскорбительным образом, так, чтобы уже ничего нельзя было исправить.

Несомненно, это самый прямой путь к успеху. Полному и всепоглощающему.