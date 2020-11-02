Война с «чертями» из КС. Как окно возможностей может придавить Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Если бы существовала политическая премия Дарвина, ее вполне можно было бы присудить тому, кто проиграет в эпическом поединке между Банковой и Конституционным судом.

Политический кризис - это всегда окно возможностей. Кто-кто, а Владимир Зеленский прекрасно это знает. У него еще свеж в памяти его блистательный успех летом прошлого года, когда он создал кризис, подписав указ о роспуске Верховной Рады.

Тогда он победил старый парламент с помощью Конституционного суда, который признал указ Зеленского соответствующим Конституции. На этом хайпе Зеленский обеспечил своей партии «Слуга народа» более половины мест в новой Верховной Раде. Это произошло впервые за всю историю независимой Украины - ранее ни одной партии не удавалось завоевать на парламентских выборах более половины мандатов и сформировать собственное монобольшинство. Причем «слуги» получили более половины мандатов как по партийным спискам, так и по мажоритарным округам - двойной рекорд. А рейтинг самого Зеленского, по данным КМИС, достиг 73%.

Позитивные возможности для Зеленского

Сейчас Зеленский надеется одержать зеркальную победу. Прошлым летом он победил старый парламент с помощью Конституционного суда, а на этот раз он, наоборот, хочет победить Конституционный суд с помощью нового парламента.

Если ему это удастся, то он получит в свое распоряжение безотказный алгоритм, который позволит ему держать в полном послушании как Верховную Раду, так и Конституционный суд. В самом деле, народные депутаты будут бояться, что если они вдруг взбрыкнут, то Зеленский с помощью нового Конституционного суда, совершенно ему подконтрольного, сможет быстренько распустить эту Верховную Раду и объявить внеочередные выборы. Аналогично конституционные судьи, памятуя печальную судьбу своих предшественников, тоже будут бояться хоть в чем-нибудь перечить Банковой и станут покорно одобрять президентские инициативы. Вплоть до принятия новой Конституции на референдуме через приложение «Дия».

Как видим, для Зеленского победа над Конституционным судом - это воистину новое окно возможностей. Его рейтинг может вновь взлететь, а сам он резко укрепит свое влияние на политические процессы, как и контроль над политической ситуацией и надо всеми органами власти, включая сам Конституционный суд, судебную систему, правительство, парламент, фракцию «слуг народа» и саму партию «Слуга народа».

На первый взгляд может показаться, что про рейтинг тут преувеличено. Дескать, народу глубоко безразличны все эти разборки внутри власти. И работает или нет реестр электронных деклараций - вопрос для народа третьестепенный, ибо реестр этот на хлеб не намажешь.

Но тут вот какое дело. Обыватели обожают победителей. Особенно когда победители изображают из себя мачо. А Зеленский может превратить свою победу над конституционными судьями в многосерийное телешоу. Вот Зеленский торжествует на открытии новой конкурсной комиссии по выборам новых конституционных судей по президентской квоте. Вот он торжествует на старте состязаний кандидатов, подавших заявки. А вот он уже на открытии нового Конституционного суда. И все это - на фоне ежедневных вещаний в телеэфире о «борьбе со старой системой».

Негативные возможности для Зеленского

Но если Зеленскому не удастся победить судей КС, тогда открытое им окно впустит совсем другие возможности. И они окажутся для нынешнего президента, его рейтинга, его влияния и контроля совсем не благоприятными.

Подчеркнем: окно для возможностей, позитивных и негативных, уже открыто. Это не гипотеза, а свершившийся факт. Открылось окно ровно в тот момент 29 октября, когда Зеленский подписал свой указ, которым ввел в действие решение СНБО «О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству».

Теперь Зеленский может идти только вперед. А если он начнет топтаться на месте в нерешительности, сдавать назад, отступать на исходные позиции - то его влияние будет нивелироваться с каждым попятным шагом, пока не аннулируется вовсе.

Конечно, он может подать свое отступление как победу и как торжество политической мудрости. Но обыватель на такое не поведется. Если конституционные судьи после всех тех гадостей, которых публично и взахлеб наговорил о них Зеленский, не будут изгнаны из столичного здания на ул. Жилянской, 14, то обыватель ни за что не поверит в победу Зеленского. А скорее поверит в то, что Зеленского опять постиг облом.

Тем более что подобные обломы уже стали традицией. За что Зеленский не берется, все у него валится из рук. Борьба с коронавирусом закатана в асфальт. «Всеукраинский опрос» организован и проведен настолько позорно, что ответы на «5 вопросов от Зеленского» до сих пор официально не объявлены. А по итогам местных выборов «слуги народа» утратили статус лидера электоральных симпатий, несмотря на агитационный тур в поддержку своей партии, проведенный лично Зеленским под предлогом хвастовства «Большим строительством».

Зачем нужна политическая премия Дарвина

В интернете большой известностью пользуется Darwin Awards - премия Дарвина. Это виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.

К сожалению, политическая премия Дарвина еще не основана. Но если бы она существовала, ее вполне можно было бы присудить тому, кто проиграет в эпическом поединке между Банковой и Конституционным судом.

Конституционные судьи явно переоценили свою безнаказанность, когда принялись штамповать решения, которые поставили на уши западных партнеров Украины. Надо было немало постараться, чтобы создать вокруг себя такую ситуацию, когда в их защиту готовы выступать лишь персонажи типа Максима Бужанского. Но конституционные судьи блестяще справились с этой нелегкой задачей.

С другой стороны, Зеленский и его офис на Банковой продемонстрировали полную профнепригодность. Конституционное представление, оспаривающее электронное декларирование для чиновников, 47 нардепов внесли еще 5 августа. То есть до 27 октября, когда Конституционный суд принял свое решение, Банковая имела более двух с половиной месяцев, чтобы подготовить план «А» и план «Б».

Сделать нужно было всего лишь три пустяшные вещи. Во-первых, провести душещипательные беседы о ценностях Зеленского с главами группировок внутри фракции «слуг народа». Во-вторых, с подчеркнуто глубоким уважением провести переговоры с лидерами «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса» и их парламентских фракций. В-третьих, заблаговременно поставить в известность о своих планах представительство ЕС и посольства стран G7. Дальше можно было ничего не делать. От вышеперечисленных источников по разным каналам к конституционным судьям дошла бы информация о том, что в Верховной Раде уже есть 300 голосов под их позорную отставку. И что не хватает только пары-тройки дурно пахнущих судебных решений, чтобы эта гильотина, возведенная над головами судей, опустилась.

Зеленский чуть-чуть перепутал последовательность. Он сначала провел СНБО и подписал его решение, а только потом начал консультации с депутатами и послами. Будет не удивительно, если история тоже чуть-чуть перепутает и вместо позитивных возможностей подбросит ему в окошко негативных.

А он уже начал готовить пути к отступлению и выдавать это за победу, да еще и в исторических масштабах. «История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только посредством предложенного закона - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение», - заявил он в аудиообращении к «слугам народа» на четвертый день после подписания пресловутого указа. Все это совсем не похоже на триумфальную поступь победителя. А непобедителей история судит.