Сергей Фурса: Профсоюз, работающий на Коломойского, нашел себе союзника в Раде НБУ

Сергей Фурса, инвестиционный банкир / Facebook

Совет НБУ снова помогает Коломойскому.

Есть дивная организация. Профсоюз Приватбанка. Это троянский конь внутри банка, который отстаивает интересы бывших собственников и воюет против правления и наблюдательного совета. Воюет давно. Без особого успеха. Но жить мешает. И риски создает.

И вот внезапно совет НБУ решил, что они там не только смотрящие за Нацбанком, но жить не могут, переживают о судьбе простого сотрудника Приватбанка. И сами вышли и сказали, что они переслали правоохранителям кляузы этого самого профсоюза. Сами публично заявили. Данилишин, этот человек-академик, лично на почту, наверное, бегал. По крайней мере он заявил.

Причем тут Рада НБУ, смотрящие от политиков за Нацбанком, к профсоюзу Приватбанка, даже придумать сложно. Просто невозможно. Но, учитывая, что ранее они говорили, что ничего страшного в дефолте нет, ругали национализацию Приватбанка, говорили, что нас душат кредиторы, то этот новый шаг вполне логичный.

Т.е. профсоюз, работающий на Коломойского, нашел себе союзника в Раде НБУ. Союз Троянских коней. Член Рады НБУ члену профсоюза имени Коломойского - друг, товарищ и брат.

Уж совсем решили ребята не скрываться. Слишком паляца.

Осталось понять. Там, в правоохранительных органах, письмо получил тоже человек Коломойского? И когда он заявит о себе.