Совет НБУ переслал правоохранителям жалобы профсоюза ПриватБанка

Совет Национального банка Украины (НБУ) переслал правоохранительным органам жалобы одного из профсоюзов государственного (Киев), сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"В правоохранительные органы направлено обращение профсоюзной организации сотрудников АО КБ "ПриватБанк" и народных депутатов Украины", - написал он в Facebook в среду.

Данилишин добавил, что Совет переслал правоохранителям обращение ряда инвестиционных компаний, которые, по данным агентства "Интерфакс-Украина", также связаны с ПриватБанком, об установлении причин и обстоятельств нарушения их прав и интересов и об инициировании привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в таких нарушениях.

Как сообщалось, ранее профсоюзная организация ПриватБанка неоднократно обращалась в украинские суды с исками к Нацбанку и ПриватБанку о смене правления и наблюдательного совета последнего.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

