«Слуги» привели в Раду нового депутата, на котором «негде клейма ставить»: что известно о скандальном политике

Александр Литвин / OBOZREVATEL

В Украине провели довыборы в Верховную Раду на 208-м округе. Там баллотировался "радикал" Олег Ляшко, но победу получил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Новостью с радостью поделилась его коллега по фракции Роксолана Пидласа. Однако сразу же столкнулась с бурной реакцией своих читателей. "На нем клейма негде ставить", - возмутился бывший депутат из Броваров Сергей Берестовой.

Анатолий Гунько еще совсем недавно сидел на скамье подсудимых и рисковал на 15 лет оказаться за решеткой. Теперь же он - новый народный депутат от фракции "Слуга народа".

Обвиняли в организации крупнейшей схемы

Анатолий Гунько - фигурант громкого уголовного дела. Всего полгода назад, 15 мая, суд снял арест с его имущества. Речь идет о возможной краже почти 100 га земли госпредприятия "Радиопередающий центр" в Броварах. По решению следственного судьи, тогда у Гунько арестовали четыре автомобиля и четыре земельных участка в Черниговской области, где он избрался депутатом.

Кстати, как заметило издание "Наши гроши", жена Гунько - депутат Киевского областного совета. В своей декларации имущество мужа она не указала, хотя должна была.

Реестр судебных решений

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Закон «О предотвращении коррупции» обязывает декларировать имущество членов семьи: детей до достижения ими совершеннолетия, независимо от места их проживания; любых лиц, которые совместно проживают, «имеют взаимные права и обязанности с субъектом».



Кража земли в Броварах - дело, которое лично освещал на тот момент генпрокурор Юрий Луценко. Во время заседания суда Гунько называли организатором схемы. "Во время досудебного расследования неоднократно задокументировано наличие у Гунько коррупционных связей в служебных, правоохранительных и других государственных органах, которые он использовал для предоставления своим преступным действиям и противоправным действиям членов преступной организации формальных признаков законности и избежания ответственности в целом", - говорил прокурор.

Сама схема уже опробована во многих регионах. Через ряд операций участки площадью 94,67 га попали в ООО "Компания Интер-Профит" и ООО "Компания Интер-Кастомс", которые передали их в ипотеку Банка "Михайловский". Гунько был адвокатом "Михайловского". После земли фактически забрали.

Выборы закончились скандалом

Кто именно принял решение выбрать кандидатом в депутаты Олега Гунько - не известно. Кстати, у новоиспеченного нардепа есть связи и с его главным конкурентом Олегом Ляшко. В 2015 году от Радикальной партии его жена Наталья победила на пятнадцатом округе (Калиновка, Пуховка, Дмитров, Требухов, Княжичи и другие смежные села) на выборах в Киевский областной совет.

Решение привести в парламент человека, который фигурировал в громком скандале, связанном с кражей государственной земли, вызвало бурную реакцию в соцсетях. Однако свой выбор уже сделали и "Слуги народа", и жители Черниговской области.

И пока президент Владимир Зеленский и партийная верхушка продолжают рассказывать о новых подходах, как в Верховную Раду, так и в местные советы, прикрываясь брендом "Слуга народа", туда попадают фигуранты уголовных дел, студентки и вице-мисс университетов.

Видимо, партия власти так и не усвоила урок и после череды скандалов продолжает приводить во власть людей с очень сомнительной репутацией.