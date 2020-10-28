КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу - источник в суде

Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

"На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными", - сказал источник в КС, при этом отметив, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.

Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.

Представление 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан (относительно декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов) изложено на 79 страницах.

В представлении, которое поступило в КС 5 августа, в частности, отмечается, что закон "О предотвращении коррупции" обязывает декларировать имущество членов семьи: детей до достижения ими совершеннолетия, независимо от места их проживания; любых лиц, которые совместно проживают, "имеют взаимные права и обязанности с субъектом".

По мнению авторов ходатайства, такая норма разрешает сбор, хранение, использование и распространение информации, в том числе конфиденциальной, о членах семьи субъектов декларирования и иных третьих лиц, а также незаконное вмешательство в их личную и семейную жизнь. Это делает возможным избирательное преследование субъектов декларирования по политическим и другим признакам, а также с целью принуждения их к совершению определенных действий в рамках из компетенции.

Также в документе подвергаются критике предусмотренные актикоррупционным законодательством вопросы определения обоснованности активов, порядка их выявления, ареста и взыскания в пользу государства.

"Оспариваемые положения закона Украины "О предотвращении коррупции" (ст.51) даже прямо предусматривают вмешательство в право на неприкосновенность личной и семейной жизни лица, подчеркивая, что такое вмешательство не должно быть чрезмерным. Однако указанное законодательное нормирование противоречит основополагающим конституционным принципам", - говорится в представлении.

Недавно, КС сообщил, что будет рассматривать 20 октября в форме письменного производства дело по конституционному представлению 47 нардепутатов относительно соответствия Конституции отдельных статей, касающихся антикоррупционного регулирования, в разных законах.

Партия "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с тем, что представительницу Верховной Рады в Конституционном суде Ольгу Совгирю вместе с представителем президента, сославшись на карантин., в КС не пустили на это заседание суда накануне, 19 октября, когда су неожиданно решил изменить форму рассмотрения этого дела с устной на письменную. То есть в закрытом режиме КС только читает пояснения участников процесса, а не заслушивает генпрокурора, председателя Верховного суда, министра юстиции, и. о. директора НАБУ, директора НАПК, представителей президента и Рады.