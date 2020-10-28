Финансовые новости
- |
- 28.10.20
- |
- 02:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу - источник в суде
Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
"На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными", - сказал источник в КС, при этом отметив, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.
Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.
Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.
Представление 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан (относительно декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов) изложено на 79 страницах.
В представлении, которое поступило в КС 5 августа, в частности, отмечается, что закон "О предотвращении коррупции" обязывает декларировать имущество членов семьи: детей до достижения ими совершеннолетия, независимо от места их проживания; любых лиц, которые совместно проживают, "имеют взаимные права и обязанности с субъектом".
По мнению авторов ходатайства, такая норма разрешает сбор, хранение, использование и распространение информации, в том числе конфиденциальной, о членах семьи субъектов декларирования и иных третьих лиц, а также незаконное вмешательство в их личную и семейную жизнь. Это делает возможным избирательное преследование субъектов декларирования по политическим и другим признакам, а также с целью принуждения их к совершению определенных действий в рамках из компетенции.
Также в документе подвергаются критике предусмотренные актикоррупционным законодательством вопросы определения обоснованности активов, порядка их выявления, ареста и взыскания в пользу государства.
"Оспариваемые положения закона Украины "О предотвращении коррупции" (ст.51) даже прямо предусматривают вмешательство в право на неприкосновенность личной и семейной жизни лица, подчеркивая, что такое вмешательство не должно быть чрезмерным. Однако указанное законодательное нормирование противоречит основополагающим конституционным принципам", - говорится в представлении.
Недавно, КС сообщил, что будет рассматривать 20 октября в форме письменного производства дело по конституционному представлению 47 нардепутатов относительно соответствия Конституции отдельных статей, касающихся антикоррупционного регулирования, в разных законах.
Партия "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с тем, что представительницу Верховной Рады в Конституционном суде Ольгу Совгирю вместе с представителем президента, сославшись на карантин., в КС не пустили на это заседание суда накануне, 19 октября, когда су неожиданно решил изменить форму рассмотрения этого дела с устной на письменную. То есть в закрытом режиме КС только читает пояснения участников процесса, а не заслушивает генпрокурора, председателя Верховного суда, министра юстиции, и. о. директора НАБУ, директора НАПК, представителей президента и Рады.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу - источник в суде
ТОП-НОВОСТИ
|Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины
|Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська
|Сергей Фурса: Дуэт-дефолт. Как Конституционный СУД и ОАСК при молчаливом согласии президента Украину к дефолту ведут
|ОАСК постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Трианонский реваншизм на Закарпатье. Как Будапешт испытывает Зеленского
|Лозинский отсидел за убийство и выигрывает выборы: Как украинцы расписались в своем желании быть крепостными
|Конец эпохи Ляшко и фиаско Тимошенко: Кто теперь будет бороться за избирателя центральной Украины
|Деньги на ветер. Почему проиграли Палица и Пальчевский?
|Сергей Фурса: Почему мне понравились итоги местных выборов
|Виталий Портников: Новая опасность популизма
Это интересно
|Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton
|США задействует ИИ технологии Google для отслеживания мигрантов
|Военные США оплетут моря и океаны паутиной из плавающих датчиков
|У Koenigsegg Jesko появится «мифическая» версия
|Возможное появление беспилотных автомобилей на дорогах Великобритании в 2021 году обеспокоило страховщиков
|Xiaomi представила новую умную кровать
|Xiaomi представила умный выключатель с голосовым управлением