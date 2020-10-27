Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська отмечает, что Министерство юстиции не может вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (ЕГР), чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины (КС) или отдельного постановления.

"Вчера в медиа разошлась информация об отдельном постановлении, вынесенном Окружным административным судом города Киева относительно ситуации вокруг функционирования НАБУ. В ней ОАСК требует от органов государственной власти отреагировать на решение Конституционного суда Украины от 28/08/2020, которым признан неконституционным указ президента Украины о назначении директора НАБУ", - написал Малюська на странице в Facebook во вторник.

Так, министр подчеркнул, что Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить какое-либо решение КС или отдельного постановления.

"Изменения в информации, которая содержится в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб. Времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы, давно прошли. То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет, и он там останется", - отметил Малюська.

Кроме того, по его словам, вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен. "КС в своем решении указал, что в НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти - нет", - написал он.

Также в Минюсте добавили, что положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора все еще действующие и останутся таковыми до 17 декабря 2020 года.

"НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом, хотя обеспокоенность Окружного админсуда Киева я в известной степени разделяю. Пробелы в регулировании после решений КСУ возникают, и их будем регулировать", - подытожил министр.

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Ранее Окружной административный суд города Киева направил в Государственное бюро расследований (ГБР) определение об открытии производства в связи с невыполнением решения Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Окружной административный суд Киева... во время рассмотрения дела по иску Александра Кареева к НАБУ, удовлетворил его ходатайство о постановлении та направлении отдельного определения... с целью устранения причин и условий, которые привели к нарушению требований законодательства метою о невыполнении решения КС...ОАСК определил направить отдельные определения:

- ГБР дать указание по регистрации уголовного производства по ст.109, ч.4 ст.382, ч.1 и ч.2 ст.353 УК Украины", - говорится в сообщении суда.

Еще одним определением "каждому из заместителей директора НАБУ для принятия соответствующих мер реагирования и предоставить указание относительно выполнения действий по выполнению обязанности, что определена в абзаце 2 ч.5 ст.19 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

- Кабинету министров Украины отдельным определением дано указание: "О принятии мер по обеспечению выполнения Конституции и законов Украины НАБУ; направлении и координации работы НАБУ по выполнению решения КСУ от 28.08.2020 года по делу №9-р/2020 и касательно определения министра, к сфере направления и координации которого будет принадлежать деятельность НАБУ;

- СНБО суд обязал осуществлять "координации и контроль деятельности НАБУ по выполнению вышеупомянутого решения КСУ".

- Минюсту, согласно определению суда, следует внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на основании упомянутого решения КСУ.

ОАСК установлен срок - 1 месяц для представления отчетов об исполнении решения.