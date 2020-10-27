ОАСК постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ

Окружной админсуд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

Окружной админсуд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро

Об этом сообщил информированный источник УП.

26 октября суд решил восстановить в должности бывшего руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.

В рамках иска Кареева выдали отдельное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.

В этом постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.

Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

Также постановление должны направить в Кабинет министров, чтобы там приняли меры по соблюдению антикоррупционным бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они приняли решение о том, кто будет исполнять обязанности руководителя

В то же время, по данным УП, в Антикоррупционном бюро решение еще не видели.

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в конце 2019 года НАБУ начало внутреннее расследование действий Александра Кареева по делу о завладении имуществом компании из агропромышленной группы "Росток-Холдинг". После результатов этого расследования, в мае 2020 года, сотрудника Бюро уволили.

В июне он обжаловал в ОАСК как свое освобождение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.

В октябре Кареев также подал ходатайство, на основании которого Окружной админсуд и приказал подвинуть Сытника.

Предыстория:

* 28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

* В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.