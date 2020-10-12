Набсовет «Нафтогаза» покидает иностранец: «Наростает саботаж со стороны коррумпированных сил»

Американский экс-дипломат Амос Хохштайн уходит из наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в связи нарастающим саботажем со стороны коррумпированных сил.

Об этом Хохштайн написал в колонке для KyivPost.

Свое обращение Хохштайн озаглавил "Нафтогазу" грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил". Он заявил, что руководство "Нафтогаза" встречало сопротивление на каждом этапе трансформации компании.

"Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и попытками олигархов обогатиться за счет сомнительных сделок", - пишет Хохштайн.

Он заявляет, что попытки саботажа "Нафтогаза" усилились, "поскольку международное сообщество устало от Украины, а администрация Трампа больше не преследовала антикоррупционную повестку дня".

"Наиболее ярко и вопиющим образом это проявилось, когда правительство Украины недавно согласовало и одобрило меморандум о взаимопонимании с компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках в Украину сжиженного природного газа из США, одновременно предложив одному из своих руководителей Роберту Беншу место в Наблюдательном совете "Нафтогаза", - написал Хохштайн.

"Каждая часть этого отвратительного дела представляет собой беды и опасности, с которыми сталкивается Украина, когда она возвращается в свое прошлое. Подписание соглашения с недостойной и сомнительной американской компанией при назначении ее руководителя, человека, который работал на того самого коррумпированного Януковича и (экс-министра энергетики) Юрия Бойко, которые пыталась вытеснить и положить конец революции Евромайдана", - заявил Хохштайн..

Он также привел еще один пример коррупции в Украине в качестве причины ухода из "Нафтогаза".

"После окончательного убеждения правительства отменить режим государственных обязательств для домашних хозяйств в августе 2020 года, "Нафтогазу" были выдвинуты различные необоснованные обвинения, сопровождаемые обычными призывами к расследованию. Старая тактика использования прокуроров и аудиторов для запугивания и возмездия вернулась. Именно это отвлечение является причиной того, что наблюдательный совет постоянно поддерживает "Нафтогаз" с использованием международных стандартов и обеспечивает регулярные аудиторские проверки такими авторитетными фирмами, как Deloitte и KPMG", - пишет Хохштайн.

"Я больше не могу стоять в стороне и поддерживать эту негативную тенденцию, и именно поэтому я должен добровольно покинуть правление", - заявил он.

"В наблюдательные советы не могут входить члены, ценности которых не соответствуют повестке дня реформы и надлежащего управления. Наблюдательные советы должны оставаться независимыми, усиленными и защищенными от ненадлежащего влияния", - считает Хохштайн.

В "Нафтогаза" входили независимые директора Клер Споттисвуд (Великобритания, глава набсовета), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также представители государства - Наталия Бойко и Юлия Ковалив.

Хохштайн помимо членства в набсовете "Нафтогаз" занимает должность первого вице-президента по маркетингу компании Tellurian (США), а ранее он работал специальным представителем США по международным энергетическим вопросам и возглавлял Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. До службы в Госдепартаменте работал на высоких должностях в Конгрессе США и консультировал энергетические компании по вопросам освоения и развития новых рынков.

