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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ВАКС или КСУ? Где у Зеленского взорвется судебная система

09:15 12.10.2020 |

Право, Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Банковая начала раздувать конфликт между антикоррупционными и конституционными судьями. И может на этом погореть сама.

В скором времени Украину ожидает скандал: может утратить легитимность Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Весьма вероятно, что соответствующее решение будет принято уже на одном из ближайших заседаний Конституционного суда Украины (КСУ).

Впрочем, вместо этого скандала может случиться другой, более грандиозный: не исключено, что ради сохранения ВАКС будет заблокирована работа КСУ. И это будет означать полноценный конституционный кризис.

В чем суть конфликта вокруг ВАКС

Напомним, что ВАКС был создан согласно закону № 2447-VІІІ «О высшем антикоррупционном суде», который был инициирован Петром Порошенко и принят 7 июня 2018 г. За него проголосовали 315 народных депутатов, т.е. конституционное большинство. Затем был конкурс, по итогам которого Порошенко 11 апреля 2019 г. подписал два указа о назначении 27 судей ВАКС и 11 судей Апелляционной палаты ВАКС. Суд приступил к работе 5 сентября 2019 г.

А 22 июля 2020 г., более чем через два года после принятия закона № 2447-VІІІ, в КСУ обратились 49 нардепов с просьбой признать этот закон антиконституционным. В их числе 41 член фракции ОПЗЖ, три члена группы «За будущее», один из группы «Доверие» и четверо внефракционных. Интересно, что трое из этих 49 нардепов, которым закон категорически не нравится, два года назад сами проголосовали за него. Это Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич из ОПЗЖ и Антон Яценко из «Доверия». Просто тогда им хотелось выглядеть борцами с коррупцией, а сейчас у них другой приоритет - им хочется выглядеть борцами с «внешним управлением».

По мнению жалобщиков, закон № 2447-VІІІ противоречит целому ряду статей Конституции, в том числе самой первой статье, в которой говорится о суверенности и независимости Украины. «Решающая роль в отборе кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда принадлежит Общественному совету международных экспертов, что является внешним влиянием на формирование судейского корпуса этого суда и посягательством на суверенитет в управлении государственными делами», - утверждают в своем конституционном представлении 49 нардепов.

6 октября Большая палата КСУ на пленарном заседании приступила к рассмотрению этого дела в форме устного производства. Нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко, выступая от имени всех 49 подписантов, задал представителям президента и парламента вопрос о том, не усматривают ли они внешнего влияния и угрозы суверенитету в участии международных экспертов в процедуре отбора судей ВАКС. «Если решают иностранцы, не граждане Украины и под условиями МВФ - не усматриваете ли в этом влияния?», - вопрошал Нимченко.

В ответ ему представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря подчеркнула, что участие международных экспертов в отборе судей ВАКС не является решающим: «Международные эксперты участвуют наравне с гражданами Украины. Никакой возможности принимать императивные решения у них нет, они носят рекомендационный характер». В свою очередь, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что закон о ВАКС не предусматривает никаких указаний со стороны Общественного совета международных экспертов назначать того или иного кандидата в суд. «Совет только блокирует кандидата, который не соответствуют требованиям добропорядочности. Он не позволяет назначать негодяев», - подчеркнул Вениславский.

Цена вопроса - западная поддержка

Тут стоит отметить один немаловажный момент. 28 августа и 16 сентября КСУ уже принял решения, которыми признал неконституционными указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ и отдельные положения закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Но эти решения не лишили НАБУ легитимности. И этот орган восстановит работоспособность после корректировки закона и назначения нового директора по новой процедуре. Однако в случае ВАКС ожидается совсем другая история. Если КСУ удовлетворит просьбу 49 нардепов, то ВАКС полностью лишится легитимности. Эту судебную инстанцию придется ликвидировать. И это очень не понравится нашим партнерам и кредиторам, в том числе странам G7, Евросоюзу, МВФ. Собственно, в этом и заключается цель ОПЗЖ. Если от Киева отвернется Запад - тогда Украину легче будет вернуть под внешнее управление Москвы.

Символично, что КСУ приступил к рассмотрению дела о конституционности ВАКС в тот самый день, когда в Брюсселе проходил саммит Украина - ЕС. «Мы поприветствовали начало работы Высшего антикоррупционного суда», - говорится в совместном заявлении по итогам саммита. Владимир Зеленский не устает хвастаться, что ВАКС заработал при нем, а не при Порошенко, и подчеркивает свой личный вклад: «Мы дали возможность заработать Высшему антикоррупционному суду». И вот если теперь ОПЗЖ с помощью КСУ аннулирует эту возможность, то Зеленский лишится предмета своей гордости.

Решение по этому делу может быть принято судом в течение нескольких недель. По официальной информации КСУ, суд завершил исследование материалов дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части для принятия решения. Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.

Конечно, в случае признания закона № 2447-VІІІ антиконституционным Зеленский всегда может свалить всю вину на Порошенко. Мол, это же он инициировал и затем подписал этот закон. Но такая легенда годится разве что для фанатов Зеленского. Все украинские игроки будут понимать, что Банковая утратила контроль над КСУ, который теперь штампует решения, предлагаемые командой Медведчука (при Порошенко такое было невозможным). Что же касается МВФ и Евросоюза, то их не будут волновать причины, им будет важен сам факт разрушения ВАКС. И они вполне могут сказать: нет ВАКС - нет и кредитов.

Как Банковая настроила КСУ против себя

Банковая, похоже, очень обеспокоилась такими перспективами развития событий. И придумала весьма странный выход: стала пытаться блокировать работу конституционных судей.

В самом начале заседания 6 октября Вениславский заявил о сомнениях относительно непредвзятости Большой палаты КСУ, поскольку НАПК начало полную проверку электронных деклараций судей КСУ. «Очередность проверки была определена еще 5 мая. То есть не в связи с рассмотрением этого дела», - подчеркнул представитель Зеленского. Он начал цитировать нормы ч. 4 ст. 60 Закона о КСУ и Регламента КСУ, которые гласят, что отвод (самоотвод) судьи применяется, в частности, если судья прямо или опосредованно заинтересован в результате рассмотрения дела. Он добавил, что на данный момент в суде первой инстанции находится дело по иску главы КСУ Александра Тупицкого к НАПК. Этим иском Тупицкий обжаловал полученное им от НАПК предписание предоставить НАПК копии документов, которые касаются конфликта интересов у судей КСУ в ходе рассмотрения дел.

«Вышеотмеченные факты позволяют поставить под сомнение соблюдение принципов объективности и непредвзятости в ходе рассмотрения этого конституционного представления судьями КСУ, которые до сих пор не заявили самоотвод», - сказал Вениславский. В связи с этим он попросил отложить рассмотрение представления «до момента окончания действия обстоятельств, которые могут вызывать сомнение в непредвзятости судей КСУ».

В ответ Тупицкий сказал, что, во-первых, некоторые судьи КСУ уже прошли полную проверку. В частности, он сам прошел полную проверку в 2016 г., и это обычная процедура, которая не несет в себе оснований для каких-то далеко идущих предположений. Во-вторых, согласно законодательству, ходатайство об отводе не заявляется всему органу сразу, а только конкретным судьям.

На это Вениславский заявил, сославшись на информацию на сайте НАПК, что проверки большинства судей КСУ на данный момент продолжаются. «Поэтому я считаю, что есть налицо конфликт интересов для всего суда, который не может рассматривать это дело, - подчеркнул он. - Мое ходатайство касается отложения рассмотрения дела из-за вероятного конфликта интересов большей части судей КСУ, по которым продолжается полная проверка, пока не закончится действие обстоятельств, исключающих объективное и беспристрастное расследование».

Далее представитель Зеленского рассказал, что по результатам проведения полной проверки нельзя исключать, что будут выявлены обстоятельства, которые послужат основанием для возбуждения дел об уголовных или административных правонарушениях. А единственным органом, который уполномочен рассматривать такие дела, является ВАКС.

Ходатайство Вениславского поддержала Совгиря. Тем не менее, по итогам обсуждения в совещательной комнате КСУ отказал в удовлетворении ходатайства.

Как может быть заблокирована работа КСУ

Похоже, Вениславский своими обвинениями в адрес всей Большой палаты КСУ резко настроил против себя конституционных судей. Дальнейшее обострение взаимоотношений произошло на заседании Большой палаты КСУ 8 октября по другом делу, а именно - по конституционному представлению 47 нардепов, добивающихся отмены электронного декларирования и мониторинга способа жизни чиновников, обновленной статьи Уголовного кодекса об уголовной ответственности за незаконное обогащение и пр.

В начале заседания Вениславский заявил отвод трем судьям КСУ, к которым, по его словам, есть претензии у НАПК, а также главе КСУ Тупицкому, который, по словам его зама Сергея Головатого, отсутствовал на заседании по уважительным причинам. КСУ отклонил ходатайства об отводе трех судей, после чего в связи с отсутствием Тупицкого объявил перерыв в рассмотрении дела. Продолжение назначено на 20 октября.

В составе КСУ 18 судей. Согласно закону, решение КСУ является принятым Большой палатой, если за него проголосовали не менее 10 судей КСУ. Можно предположить, что Банковая знает, что КСУ собирается удовлетворить оба вышеупомянутых конституционных представления (49 и 47 нардепов). Ввиду этого Банковая может пытаться, используя разные рычаги воздействия на судей, включая отводы и самоотводы, добиться того, чтобы КСУ был не в состоянии принимать никаких решений. То есть чтобы ни за какое решение не набиралось 10 голосов.

Разные источники делятся слухами, что дело может дойти до роспуска КСУ под предлогом конфликта интересов у конституционных судей и наличия претензий и подозрений к ним со стороны НАПК и НАБУ. Однако, чтобы всерьез реализовывать такой сценарий, нужно четко просчитать все ходы и иметь грамотных исполнителей этих ходов. А вот с этим у Банковой как раз большая проблема. Как, впрочем, и с наличием политической воли ввязаться в полноценный конституционный кризис.

В итоге Банковая может оказаться в ситуации, когда КСУ, вопреки все потугам его заблокировать, останется работоспособным - и начнет мстить Зеленскому по всем канонам холодной, тщательно продуманной мести. Сможет ли Зеленский собрать майдан в свою защиту и против конституционных судей? Вопрос уже, по-видимому, риторический. В этом конфликте народ не будет доверять никому и вряд ли захочет стать на чью-то сторону, хотя может с интересом понаблюдать за эпической схваткой дискредитировавшихся персонажей.
 

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