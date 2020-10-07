Привет из 90-х. Что происходит между Нацбанком и Советом НБУ

Сергей Фурса, инвестиционный банкир / НВ

Совет НБУ снова атакует независимый национальный банк. Накануне саммита с ЕС, где Владимира Зеленского и так должны извлечь из его теплой ванны и устроить холодный душ.



И снова атакует членов правления, которые остались в команде еще со времен Валерии Гонтаревой и Якова Смолия. Совет НБУ объявил выговор членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу и снова поставил вопрос об их увольнении. Хотя никаких полномочий объявлять какие-то выговоры у них просто нет. Совет НБУ - это надзиратели за НБУ от политиков. И все. Но они постоянно давят на НБУ, повторяют за Коломойским и российскими пропагандистами различные положения, а затем смотрят невинными глазами и говорят, что никакого политического давления на НБУ нет и быть не может.

Все в духе советских партийных собраний. Где отступникам от линии партии объявляют выговоры и устраивают товарищеский суд за то, что они решились неверно процитировать шестой абзац из второго тома Ленина и усомнились в светлой роли коммунистической партии в развитии мира на Земле.

Это смешно, но выговор Сологубу решили объявить за интервью, где он сказал, что доверие со стороны МВФ потеряно и теперь нужно все строить с нуля. И это правда. Более того, господин Сологуб даже приукрасил ситуацию, потому что не с нуля надо выстраивать, а с поля отрицательных чисел. Потому что собственно ноль - это первая встреча, когда вы не знакомы. Но когда вы знакомы и вас уже бросили, то это уже минус. И для того, чтобы восстановить доверие до нуля, еще надо постараться.

И вот после этого интервью выходит на арену господин Виталий Шапран, это тот деятель криворожской школы экономики из Совета НБУ, который обычно повторяет то, что говорит председатель Совета НБУ Богдан Данилишин. Так вот, выходит и говорит, что Сологуб негодяй, как он смеет говорить такие вещи, ведь под предводительством великого и мудрого президента Зеленского (это почти цитата) уже сделано 100500 реформ, выполнены все, какие можно, программы МВФ, а также 5-летняя за четыре года и 12 месяцев. Просто советская школа административного лизоблюдства.

И после этого на Совете НБУ выносят выговор Рожковой и Сологубу, а тот самый Шапран пишет, что они еще и легко отделались, и в 90-х их бы убили.

Заправляет в Совете этим карнавалом Данилишин. Это некий украинский Глазьев, который давно и последовательно отстаивает идеи венесуелизации экономики. Мы долго надеялись, что в России к идеям Глазьева прислушиваются, по крайней мере со своими тезисами он идеологически близок русскому миру, но Путин хоть и негодяй, но умный и не допускает этих деятелей к управлению экономикой. А в Украине, как оказалось, не столь умные руководители. Например, тот же Данилишин всюду рассказывает о пирамидах ОВГЗ, которые якобы были построены в 2019 году. Рассказы о которых смешат всех вменяемых экономистов. А также пишет статью за статьей о том, что надо печатать гривню и заставлять банки покупать ОВГЗ. Занавес.

Кстати, как раз на прошлой неделе вышел материал от аналитиков НБУ, которые в команде Сологуба. Они основательно и точно объясняют, почему печатать деньги - плохая идея. И здесь выговор. Какое совпадение.

И лучшее. Это время для этого решения. Накануне саммита с ЕС, где Владимира Зеленского и так должны извлечь из его теплой ванны и устроить холодный душ.

А в четверг президент Зеленский принимает участие во встрече с инвесторами, которых будут убеждать, что украинские еврооблигации - это прекрасная инвестиция и надо еще дать в долг Украине, несмотря на проблемы с МВФ. Потому что деньги очень нужны. Потому что дефицит бюджета. Потому что сотрудничество с МВФ заморожено. Потому доверия нет.

И вот эти инвесторы, которые придут на встречу с Зеленским, очень уважают и господина Сологуба, и госпожу Рожкову. Для них Нацбанк всегда оставался островком здравого смысла в Украине. И их необходимо будет убедить, что политического давления на НБУ нет. Интересный план. Прямо очень интересный.

И если кто-то хотел подтолкнуть Украину к идее взять деньги у Путина, а не на рынке, то время идеальное. Но уже нет сил думать, это просто от глупости делается или по тайному плану Коломойского и Кремля. Потому что безразлично. Результат один и тот же.