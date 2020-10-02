Трамп сообщил заражении коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил в Твиттере о том, что его анализ и анализ первой леди США Мелании Трамп на коронавирус оказались положительными.

По словам Трампа, они с женой "пройдут через это вместе".

Ранее президент США заявил, что они с женой отправятся на карантин, ожидая результатов анализов на Covid-19, так как старший советник Белого дома Хоуп Хикс оказалась зараженной коронавирусной инфекцией.

"Мы ждем результатов тестов", - написал в Твиттере Трамп в четверг после того, как анализ Хикс оказался положительным.