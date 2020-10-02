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Ядерный популизм: Как Зеленский собрался перегонять Францию
23:38 01.10.2020 |
В последнее время президент Украины полюбил говорить о радужных перспективах украинской ядерной энергетики. Особенно находясь неподалеку от какой-то из атомных станций.
Например, 9 сентября, в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область и посещения Хмельницкой АЭС, он рассказал, что "заинтересован в украинской атомной энергетике, которая дает дешевую электроэнергию, прежде всего для нашего общества". А также пообещал поручить Кабмину обеспечить финансирование строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. "Если запустим третий и четвертый блоки (...) будет в целом по стране плюс 100 тысяч рабочих мест" - убежден Зеленский. Происхождение колоссальной цифры оставим на совести спикера. Но идея таки завершить многострадальные третий и четвертый блоки, строительство которых началось в 1986 и 87 годах соответственно, заслуживает внимания. Также Зеленский поставил задачу разработать стратегию развития атомной энергетики Украины. Не какую-то неопределенную - а "с конкретными сроками исполнения".
Тема была продолжена сегодня, уже на Ровенщине. Зеленский вошел в раж, и заявил, что у властей уже есть стратегия развития атомной энергетики и достройки атомных электростанций в Украине. Очевидно, разработанная за неполные три недели. Но это подробности. Потому что дальше президента потянуло на более радикальные откровения.
"У нас все же более 50% генерации - это атомка. Самый дешевый вид электроэнергии для украинцев, потребителей, поэтому мы будем это развивать... Это безопасный вид электроэнергии, а мы должны это делать. У нас есть все возможности быть первыми в Европе и мире по генерации атомной энергетики", - заявил глава государства.
Здесь можно начать с мелкого. Ну, того, что "более 50% генерации" с АЭС в Украине - это следствие колоссального спада общей генерации, который длится десятилетиями. И который не обошел, кстати, и ядерную энергетику. Потому что, например, за первые 5 месяцев 2020 года АЭС выработали на 7% энергии меньше, чем за тот же период предыдущего года.
Ну и продолжить тем, что для того, чтобы стать "первыми в Европе" по генерации атомной энергии Украины следует подтянуться хотя бы до уровня Франции - где есть 58 активных реакторов. И в три с половиной раза больше генерация - 538 тераватт-часов против 156 украинских. Не говоря о том, что многие из рабочих реакторов во Франции имеют возраст в менее чем 10 лет. Это против ровенских ветеранов, некоторые из которых построены в 1973 году.
Это не говоря о мировом масштабе. В каком, например, можно говорить о Китае, где в течение двух лет должны заработать 12 новых реакторов (в дополнение к полсотни тех, что уже работают) - и еще два десятка находятся в состоянии активного планирования и подготовительных работ.
Сомневаться в том, что атомная энергетика - это своеобразный хребет энергетической безопасности Украины, не приходится. Как и в том, что стоимость сгенерированного на АЭС киловатта пока существенно ниже, чем в любой другой энергетической сфере.
И развивать ее, вкладывая средства в отрасль, которая позволяет сохранить адекватную стоимость киловатт для населения, несмотря на заоблачные "хотелки" ахметовых и коломойских с их древними ТЭС и современными СЭС, несомненно, нужно. Хотя бы для того, чтобы сохранить генерацию на сегодняшнем уровне - даже если некоторые из имеющихся реакторов станет уже невозможно эксплуатировать.
Но составленные на коленке "стратегии", полное незнание темы, и заведомо нереальные обещания "под выборы" оптимизма не внушают. В Украине есть опыт "проведения срочных испытаний на АЭС". Может, хватит?
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