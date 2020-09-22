Президент сердятся: Почему на Банковой теперь ставят на злого Зеленского

Антон Коломойцев / Depo.ua

Банковая резко изменила риторику и вместо миролюбивых, мало конкретизированных сообщений, перешла к резким высказываниям с раздачей публичных обвинений: как чужим, так и своим.

Наблюдательный потребитель информационного продукта, который производят в глубинах Банковой, не мог не заметить, что в последнее время риторика президента Владимира Зеленского существенно изменилась: его обращение к украинцам стали более конкретными и агрессивными. Во времени такая транформация совпала с разоблачением депутата Юрченко - реакция на это событие стала первым заметным всплеском прямоты президентского недовольства, когда он позволил себе нелицеприятные эпитеты и прямые угрозы.

Юрченко-трикстер

За период "кризиса Юрченко", который, напомним, продолжался на Банковой около недели и сопровождался попытками найти выход из цугцванга, там родилась новая коммуникационная стратегия, направленная на спасение рейтингов президента. Условно эту стратегию можно назвать "охотой на ведьм". А в роли генератора идей для этой стратегии можно угадать нового информационного советника Офиса, политтехнолога Михаила Подоляка, которого в свое время на Банковую привел Андрей Ермак. И который, похоже, дождался своего звездного часа.

Юрченко с этой зловещей взяткой, в которой его обвиняют, стал трикстером, с подачи которого окончательно сместился стиль коммуникации "слуг" с народом - от вялой коммуникационной работы в русле беззубых драфтов типа диджитализации, новых лиц, строительства и мероприятий в стиле брежневского тщеславия - в пользу агрессивной и обвинительной риторики.

За последние дни райтеры Зеленского выдали уже два текста, которые не укладываются в традиционную парадигму президентской коммуникации. Совершенно по-новому звучат сленговые выражения типа "крыша", "посадки", "кланы", "серые элиты" и другие, демонстрируюя высокий эмоциональный тон на границе с откровенной агрессией. В этих обращениях президент клеймит тех, кто не хочет жить по-новому и не чувствует, что коррупционная "лавочка" закрывается.

В то же время пафосный тон риторических вопросов, которыми изобилуют тексты, вызывает определенные сомнения в искренности президентского возмущения. И указывает, скорее, на присущий Подоляку стиль переноса акцентов на моменты, которые он видит своими информационными целями.

На выборы - с открытым ртом

Открыв страницу политтехнолога в фейсбуке мы нашли доцензурную расширенную версию послания, которая по понятным причинам не вошла в официальную ленту ОП, но хорошо объясняет настроение и смыслы, которые теперь будут транслироваться от имени Зеленского как внутри его команды, так и наружу.

Итак, Подоляк прямо обвиняет президентскую команду в попустительстве "потокам дерьма", льющегося на президента. Прямо обвиняет "слуг народа" в том, что они, войдя во власть на президентских плечах, сейчас просто прячутся во время информационных атак на него, отсиживаются в тени и тихонько формируют списки на выборы.

А в комментариях к своему сообщению президентский технолог упрекает депутатов-слуг, что они на самом деле являются агентами бывшего президента.

Из этого потока слов мы можем выкристаллизовать существующую теперь на Банковой информационную стратегию, направленную на реанимацию президентской репутации. Так, отныне "люби друзи" президента превращаются в список деятелей, которых время от времени будут приносить в жертву как ожесточенных коррупционеров, взяточников и лентяев. "Под каток" репрессий разъяренного президента попадать как свои, так и чужие. И ранг своих будет чрезвычайно высоким. Так, в информационное пространство через альтернативные каналы уже слили информацию о том, что лидера партии Александра Корниенко якобы сделают крайним за проигрыш на выборах и устроят ему показательную казнь. Также в "расстрельных списках" - несколько губернаторов и министров, чьи фамилии после увольнения буду чернить по официальным и неофициальным каналам. Президент больше не впрягается за всяких там Брагарей и не переводит в шутки неприятные сообщения о поступках своих людей. Вашему вниманию - новый, страшный и ужасный Зеленский.

Но вся эта технология, которую в критический момент подсунули президенту как антикризисную коммуникационную стратегию - не нова и вряд ли сработает. Год назад видео на тему "Зеленский жестко ответил" собирали огромные просмотры, и избирателям очень нравилось, как президент публично распекал очередного "разбойника". Но теперь агрессивная риторика нашего гаранта похожа уже не на жесткую реакцию "сейчас я с вами всеми разберусь", а на огрызания загнанного в угол некрупного хищника. Или учителя, которого не слушают ученики, и он кричит и пугает, одновременно осознавая, что таким образом еще быстрее теряет авторитет.

Рейтинг не поднимется лишь благодаря гастролям по стране и публичным казням. Не через год у власти, когда люди хотят видеть последствия ее правильных решений. Год назад избиратели принимали Зеленского почти любого: и веселого, и смешного, и разумного, и бестолкового, и надменного, и простого. Теперь, похоже, все больше людей не воспринимают уже никакого. Сплошная "какая разница", только наоборот.