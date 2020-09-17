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АНАЛИТИКА

Цугцванг для Банковой: Почему Зеленский все же не взялся защищать «слугу» Юрченко

17:27 17.09.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

В Офисе президента решили больше не тянуть с вопросом по депутату "слуге" Александру Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и спускают на него всех собак. Подписала подозрение и ходатайство об аресте уже даже генпрокурор Венедиктова.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак попали в ловушку, которую для них предусмотрительно приготовил руководитель НАБУ вместе со своей группой поддержки. История со взяткой за внесение законороекта, в котором подозревают нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко стала абсолютной неожиданностью для команды Банковой.

Как ОП и ОГП колебались, что делать с Юрченко

О том, что в Офисе президента судорожно искали выхода из ситуации, свидетельствовало многодневное молчание окружения президента, а также не очень наполненное конкретикой выступление руководительницы ОГПУ Ирины Венедиктов в Раде, которая получила от САП проект подозрения на Юрченко, но, похоже, не успела выстроить линию поведения.

Зеленский с Ермаком оказались в позиции, которую в шахматах называют "цугцванг" - когда каждый следующий шаг одинаково приводит к ухудшению состояния в игре.

Сегодняшнее же заявление Венедиктовой о подписании подозрения и очень эмоциональное (давно таких не было) сообщение ОП о том, что "банковая - не место для плюшек" свидетельствуют: там решили, что говорить о кейсе Юрченко все же лучше, чем и дальше пытаться слить дело по-тихому. Напомним, Богдан в интервью недавно рассказывал о манере Зеленского расправляться с коррупционерами:

"То, что я знаю точно, когда при нем всплывают какие-то схематозы в его окружении, он все переводит в шутку. Он не наказывает, он говорит: "Ну это же свои там это". То, что я вижу сейчас, с разных точек зрения, разных источников, он переводит в шутку нехорошие истории. Там, где надо наказывать, он отмалчивается. Даже отмалчивается, делая вид, что он не понял, что происходит", - сказал предшественник Ермака.

Теперь у Зеленского, похоже, изменили привычке "переводить схематозы в шутку", более того, попытаются извлечь из кейса Юрченко хоть какие-то дивиденды для рейтинга. Впрочем, что один, что другой вариант - проигрышный. И кроме репутационных, предусматривает также и ресурсные потери.

Кризис вокруг Юрченко продолжается уже неделю, ведь именно 10 сентября детективы НАБУ, по согласованию с прокурорами САП, прибыли в Офис генерального прокурора с целью внесения сведений в ЕРДР относительно возможного совершения народным депутатом Юрченко уголовного преступления и оформления ему полноценного подозрения (подписать такое подозрение может только лично Генеральный прокурор).

Коротко фабула дела, по которому работают НАБУ и САП, заключается в том, что детектив "под прикрытием" в качестве представителя промышленной компании, познакомился с одним из участников парламентской группировки и предложил вознаграждение, если тот поможет пролоббировать законопроект по переработке твердых бытовых отходов. Впоследствии стороны сошлись на вознаграждении в 200 000 долларов с авансом в сумме 13 000. Собственно, передачу этих 13 000 парламентарию и сняли в Бюро и пришли с этой записью к прокурорам.

Венедиктова, такое впечатление, что притормозила процесс открытия производства и, вероятно, обратилась за консультацией в Офис президента. Ведь стало понятно, что имеет место не простое подозрение, а целенаправленная операция. Против представителя "Слуги народа".

Это действительно был довольно длительный процесс внедрения крота в "банду" парламентариев. Он занял несколько месяцев, прежде чем детективам НАБУ удалось все же всунуть в руки помощника и нардепа меченые купюры.

Но можем предположить, что у визита представителей Бюро к Венедиктовой 10 сентября не было цели доведения дела до подозрения. Это был своеобразный сигнал, который она должна передать на Банковую, о том, что в руках у директора НАБУ есть убедительные доказательства коррупции, и эти доказательства могут быть использованы несколькими способами.

В чем заключался план Сытника

Здесь следует напомнить, что между Офисом президента и директором НАБУ, за которого активно "вписываются" дипломаты ряда зарубежных стран и местные активисты-соросята, продолжается кабинетное противостояния. Офис пытается подвинуть Сытника с должности директора, чему должны способствовать уже два решения Конституционного суда и другие меры организационного характера. В свою очередь глава антикоррупционного Бюро изо всех сил пытается удержаться на своей позиции, отыскивая все новые и новые обоснования того, почему его нельзя уволить.

Поэтому вполне в интересах Сытника было бы слегка нажать на Зеленского и предложить ему избежать репутационных потерь для президента лично и его партии "Слуга народа", которые будут заключаться в разоблачении одного из ее нардепов, победившего как мажоритарщик в Киеве.

С точки зрения болезненности такого удара и была выбрана цель. Ведь в НАБУ понимали, что подстава Юрченко является ударом по мощной группе внутри президентской политсилы, которую ассоциируют с другим нардепом - Андреем Холодовым. В тени которого, в свою очередь, находится один из мощных сегментов отечественного табачного бизнеса.

Ожидалось, что Зеленский окажется под одновременным давлением со стороны этой группы, которая требует не сдавать своего парня и задействует для этого все возможные способы убедить президента - аж до воздействия на него через главу президентской администрации Андрея Ермака и напоминаний о взаимных обязательствах.

Итак, получив этот сигнал от Сытника, на Банковой начали искать выход. А Венедиктова тем временем не спешила с подписанием подозрения. Три дня, до 13 сентября, длился режим молчания. Пока о наличии подозрений относительно Юрченко не объявил опальный депутат Гео Лерос. Он заявил, что якобы Венедиктова покрывает Юрченко, чьего помощника на тот момент уже задержало НАБУ, отказываясь подписывать подозрение.

 

Ну а потом уже и НАБУ вышло на публику со своими заявлениями и очередными "видосиками".

"Ответочка" с Банковой

Причин, почему ситуация взорвалась именно таким образом, может быть несколько. Можно предположить, что свою роль в вынесении мусора на поверхность сыграл Андрей Богдан, которого в последнее время стало снова очень много в СМИ и которому так или иначе удалось узнать об этом деле. И он решил использовать ситуацию в ущерб своему бывшему патрону и голове его Офиса, вбросив через Лероса эту "бомбу" в медийное пространство.

Так или иначе, но у Зеленского и Ермака после этого уже практически не оставалось возможности отыграть ситуацию назад. И сдача Юрченко была лишь вопросом времени. Но при этом у государственных мужей было чем ответить. Было обнародовано еще одно решение Конституционного суда против Сытника - в отношении признания неконституционными отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". А также - радикальным проталкиванием через Раду решения о формировании комиссии по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, где рычаги принятия решения теперь переходят из рук западного лобби в руки президента. И это выбивает из рук Сытника и его группы поддержки еще один важный козырь.

Не исключено, что на Банковой за это время пережили болезненные разговоры с "табачными" и другими группами влияния. В то же время не исключено, что эти несколько дней, когда Сытника держали в подвешенном состоянии неопределенности, происходила работа в направлении нужного решения Конституционного суда и постановления Рады по САП. А также, не исключено, и по другим невидимым стороннему глазу фронтам. Чтобы и самим иметь козыри в этой игре.

Но в конце концов все розришилось сегодня утром, когда стало ясно: У Зеленского предпочли публичной позоре вместо удовлетворения требований шантажистов. Венедиктова объявила подозрение Юрченко, а из-под пера райтеров Банковой вышло уже несколько уведомлений-осуждений в адрес гипотетической внутренней коррупции и конкретно депутата Александра Юрченко, которого теперь определенное время будут травить чуть ли не с каждого утюга

Причем внимательный читатель увидит в этих сообщениях яркий сигнал в сторону сторонников директора НАБУ и его самого о том, что их план не сработал, а попытки шантажа не воспринимаются.

Цугцванг для Банковой: Почему Зеленский все же не взялся защищать «слугу» Юрченко

 

На выходе же из этой ситуации усматриваются очевидные потери для Зеленского лично, ведь репутация и рейтинги его и его политсилы еще стремительнее полетят вниз на фоне коррупционного скандала. Что касается Юрченко и группы его поддержки, то можно предположить, что некоторое время он действительно будет козлом отпущения. И, может, даже, посидит в СИЗО.

Впоследствии его дело станет очень долгим и скучным и постепенно сойдет на нет, как и большинство ему подобных. И наконец за вынужденные неудобства и терпение нардеп непременно получит упомянутую "плюшку". Но позже.
 

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