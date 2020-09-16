ЕБА: В последнее время участились случаи блокирования регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) считает, что безосновательное блокирование НДС накладных подрывает экономику страны, и призывает Кабмин, Министерство финансов и Государственную налоговую службу прекратить эту практику.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

По сообщениям компаний-членов Ассоциации, в последнее время участились случаи блокирования регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним. Как отмечают компании, в подавляющем большинстве причины блокирования не указываются. Также не указывается, какие именно дополнительные документы нужны для разблокирования таких накладных или расчетов корректировки.

В качестве примера, в решении о блокировании налоговых накладных или расчетов корректировки по НДС может быть указано отсутствие кода УКТВЭД, или кода вида деятельности в таблицах данных налогоплательщика, и, при этом, таблицы содержат именно те коды, которые якобы отсутствуют.

Кроме того, при блокировании накладной в решениях ГНС, отмечают в ЕБА, не указывается в чем именно заключается рискованность налогоплательщика. При этом, все последующие накладные налогоплательщика в автоматическом режиме блокируются и компания в автоматическом режиме получает квитанции об остановке регистрации всех налоговых накладных. Блокирование происходит даже тех накладных, утверждают в Ассоциации, которые не относятся к той операции, которая, по мнению контролирующего органа, является рискованной без объяснения причины. Обжалование таких решений в административном порядке происходит без физического присутствия компаний, поэтому предоставить достаточные объяснения и доказательства не всегда возможно.

В Европейской бизнес ассоциации напоминают, что процесс разблокирования достаточно долгим и блокирование на основании рискованности налогоплательщика приводит к прекращению хозяйственной деятельности, что в условиях карантина еще больше подрывает экономику страны. Ко всему этому возмущение бизнеса вызывают ситуации, когда нулевые расчеты корректировки по НДС, которые не изменяют суммы налоговых обязательств поставщика блокируются, поскольку содержат изменение номенклатуры, а покупатель, соответственно, теряет право на налоговый кредит.

Поэтому ЕБА обращается к КМУ, Минфину и ГНС с призывом прекратить безосновательное блокирование НДС накладных тем самым фактически заставляя компании вдвойне платить НДС в бюджет: как поставщиком, так и покупателем (из-за неучета уплаченного поставщику НДС по налоговой накладной, регистрация которой остановлена). Чтобы процесс регистрации накладных на сегодняшний день заработал законно, Ассоциация предлагает внесение изменений в постановление Кабмина №1165 в части совершенствования критериев рискованности налогоплательщика. Речь идет о возложении обязательства на ГНС ​​проводить рассмотрение таких жалоб в присутствии представителей компаний. Кроме того, обязательно указывать в решениях ГНС конкретную информацию, свидетельствующую о рискованности налогоплательщика или рискованности операции.