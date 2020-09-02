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НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г
Монеты номиналом 25 коп. начиная с 1 октября перестанут быть платежным средством при наличных расчетах, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан.
"С 1 октября ими (монетами номиналом 25 коп. - ИФ) нельзя будет оплачивать товары или услуги, но эти монеты можно будет после 1 октября сдавать в банки и обменивать их на банкноты и другие монеты еще в течение трех лет", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
При этом Шабан пояснил, что необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 коп. обуславливается и тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп.
По словам замглавы НБУ, начиная с 1 октября центробанк будет выводить из обращения банкноты старых образцов, которые печатались до 2003 года.
"Таких банкнот сейчас на руках - менее 2% к общему количеству Ими практически не пользуются, и мы считаем, что украинцы не ощутят какие-либо неудобства от этого решения", - сказал он.
По словам Шабана, Нацбанк будет более активно выводить бумажные деньги номиналом 1 и 2 грн, а также монету - гривню желтого цвета, которая чеканилась до 2018 года.
Он уточнил, что купюры 1, 2 грн и эта монета останутся платежным средством, однако, попадая в НБУ, они не будут возвращаться в обращение.
Как пояснил замглавы центробанка, у монет большой срок жизни, чем у купюр, поэтому НБУ будет постепенно заменять бумажные банкноты на монеты тех же номиналов. Это даст возможность снизить расходы на обращение гривни.
Как сообщалось, по состоянию на 1 июля 2020 года в наличном обращении страны находилось 2,96 млрд банкнот на сумму 483,4 млрд грн и 13,4 млрд монет на 2,8 млрд грн.
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