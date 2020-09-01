Кто построит в Украине первый водородный завод и дата-центр. Блиц-интервью с СЕО Н2

Владимир Зеленский и СЕО Н2 Андрей Жовнер, Yom Capital - Уолтер Комарек и NBT - Джоар Викен (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Новая компания Н2 хочет построить в Украине водородный завод и вычислительный дата-центр. LIGA.net взяла блиц-интервью у ее СЕО Андрея Жовнера

"Компания с уставным капиталом 1000 гривень подписала меморандумы с государством на $1 млрд", - так 20 августа СМИ описали планы малоизвестной фирмы "Н2" реализовать в Запорожской области два масштабных проекта.

Н2 в рамках меморандума с Укргидроэнерго и НАЭК Энергоатом пообещала построить у Днепровской ГЭС водородный завод стоимостью 300 млн евро и вычислительный дата-центр у Запорожской АЭС на $700 млн.

Откуда деньги? LIGA.net удалось связаться с ее СЕО Андреем Жовнер и расспросить о проекте поподробнее. Вот что он рассказал.

Что известно об инвесторе?

Н2 создана в феврале 2020 года. Учредителем и директором компании в реестре юридических лиц указаны Вадим Чижиковский и Андрей Жовнер. Это экс-сотрудники Секретариата Кабмина и Генеральной прокуратуры времен Виктора Пшонки. Оба провели на госслужбе почти 15 лет жизни, после чего сменили сферу деятельности и ушли в бизнес.

Прошлый год стал для Жовнера с Чижиковским сверхудачным. В январе 2019 года бывшие чиновники продали норвежской компании NBT проект строительства в Запорожской области ветроэлектростанции "София". Впоследствии он столкнулся с массой технических проблем и NBT в итоге пришлось отложить на 2021 год начало строительства первой очереди ВЭС общей мощностью 792,5 МВт.

Сделка не испортила отношения с NBT, а наоборот натолкнула на новые проекты в "зеленой" энергетике.

- Недавно вы подписали меморандум о сотрудничестве с Энергоатомом и Укргидроэнерго. Уставный фонд компании Н2 - 1000 грн. Это первое что бросается в глаза. Где вы собираетесь привлечь $1 млрд на строительство дата-центра и завода по производству водорода?

- А что 1000 грн в уставной фонде компании - это показатель или он как-то характеризует деятельность нашей компании? Делать какие-либо выводы лишь на основании этой информации - неверно. Это так же, как связывать нас и телеканал Прямой, только потому что наши офисы расположены в бизнес-центре Парус.

Какой у нее, по вашему мнению, должен быть размер установленного капитала?

- Мне кажется, если вы собираетесь построить два мега проекта на $1 млрд, уставной капитал должен быть гораздо больше, чем 1000 грн.

- Размер уставного капитала мы можем изменить в любой день как только захотим. В какой-то момент мы даже думали об этом, прочитав спекулятивные заголовки в СМИ о нашей сделке с Энергоатомом и Укргидроэнерго. Но не стали. Вы знаете, сколько хороших сделок такие заголовки сорвали?

Взгляните на проектную компанию Азовинвестпром. Мы создавали ее с уставным фондом в 2400 грн. Сейчас он остается ровно таким же, но это никак не мешает нашим инвесторам - норвежской компании NBT начать строительство станции (первой очереди ВЭС София на 42,5 МВт - Ред.) в следующем году стоимостью 1,2 млрд евро.

- И все-таки: как вы собираетесь реализовывать обещанные проекты?

- Завод и дата-центр мы собираемся реализовать в партнерстве с другими европейскими компаниями. На сегодня к нашим проектам проявили интерес как минимум три потенциальных партнера. Нашими соинвесторами могут стать австрийская Yom Capital и норвежская NBT. Но мы ожидаем и других предложений.

Думаю, что желающих поучаствовать в этих проектах будет много. В продукции водородного завода уже заинтересованы Австрия и Германия.

26 августа Украина и Германия подписали "Совместное заявление о начале энергетического партнерства". С украинской стороны документ подписала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, со стороны правительства ФРГ - министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Заявленное партнерство будет включать, в том числе, сотрудничество в сфере поставок водорода из Украины в Германию. О том, что Украина хочет стать "надежным поставщиком водорода в Германию" ранее говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Водород, по его словам, будут поставлять в страны Евросоюза из Украины по газотранспортной системе.

- Сколько планируете инвестировать вы и привлечь у партнеров: какое будет соотношение вложений?

- Соотношение вложений будет где-то 70 на 30. 30% инвестиций вложим мы с партнерами, 70% - кредиты от банков и специальных инвестфондов.

Для Украины это большая возможность - как с экономической, так и с энергетической точки зрения. Завод и дата-центр позволят увеличить в стране производство электроэнергии, создадут новые рабочие места, увеличат экспортную выручку, будет приток инвестиций.

Наша компания это декларировала на презентации проектов с участием президента Украины (Владимира Зеленского - Ред.) и на встрече с министром энергетики. Тем более, что мы ничего не просим взамен.

5 августа глава Н2 Андрей Жовнер и СЕО Yom Capital Уолтер Комарек представляли проекты строительства дата-центра и завода по производству водорода и.о. министру энергетики Ольге Буславец. На следующий день презентация проектов состоялась в Офисе президента. На презентации Зеленскому со стороны потенциальных инвесторов также был глава NBT Джоар Викен.

- Кто инициатор этих встреч: вы сами пришли с предложением или министерство искало инвесторов под обещанный дата-центр для Энергоатома и водородный завод в рамках энергетического партнерства с Германией?

- Мы сами. Мы разрабатываем эти проекты около года. Впервые о них задумались, когда поняли, что не сможем запустить ветроэлектростанцию "София" в Запорожской области на 792,5 МВт без строительства новых линий электропередач и трансформаторных станций.

Но проект София никак не связан с нашими будущими проектами. Она лишь нас натолкнул на эту идею.

Подписание договора о продаже проектной компании Азовинвестпром норвежской NBT. 29 января 2019 года. Фото предоставил LIGA.net Андрей Жовнер (крайний слева)

- Вторая особенность компании Н2 - ее недавнее появление не свет. Компания была создана в феврале 2020 года. Вы ее создали специально под проекты?

- Разумеется.

- Когда планируете закончить строительство и запустить дата-центр и водородный завод?

- Сейчас еще есть кое-какие нюансы с проектной документацией и трансформаторами для дата-центра.

Возможно, даже придется разбивать водородный завод на две, а может три или четыре части. Для нас это не принципиально: специфика работы Днепровской ГЭС и физическое распределение ее электроэнергии нам просто не позволят получить "ровный" график в 200 МВт в одном месте.

Надеюсь, что оба проекта мы запустим или к середине или к концу 2021 года. Точкой отсчета должны стать основные договора с НАЭК Энергоатом и Укргидроэнерго.

- Наши газотранспортные компании только недавно начали тестовые поставки водорода, а Оператор ГТС пока лишь изучает эту возможность. Сомневаюсь, что уже в следующем году наша ГТС будет готова к поставкам водорода. Как вы планируете его поставлять в Европу?

- Самый оптимальный вариант - железной дорогой. Будем закачивать водород в цистерны и отправлять в Европу.

- Давайте немного сменим тему. В реестре юрлиц вы числитесь директором Н2 и еще ряда компаний, которые создал ваш бывший коллега и подопечный Вадим Чижиковский. Вместе вы работали в управлении Генпрокуратуры по защите прав и свобод граждан и в управлении мониторинга коррупционных факторов в Секретариате Кабмина.

- Да. Секретариат Кабмина - это наше последнее место работы на государственной службе. Мы с Вадимом дружим почти 20 лет.

Вадим Чижиковский и Андрей Жовнер около 15 лет проработали на государственной службе. Их карьера началась в прокуратуре Запорожской области. Далее - должность в управлении по защите прав и свобод граждан в Генеральной прокуратуре Виктора Пшонки. С 2014 по 2015 годы будущие бизнесмены работали в Секретариате Кабмина.

С 2017 по 2020 годы Чижиковский участвовал в конкурсах на разные должности в Госагентство по управлению зоной отчуждения, в Нацагентство по предотвращению коррупции, в ГБР и СБУ.

Андрей Жовнер, как утверждает экс-нардеп Татьяна Черновол, на одной из предвыборных гонок в Верховную Раду "был доверенным лицом Артема Пшонки". Из Секретариата Кабмина Жовнер был люстрирован, но обжаловал свое увольнение в суде.

- Вы его управляющий бизнес-партнер или он инвестор, а вы директор?

- Да. Мы партнеры, у нас общий бизнес через компанию Славутич-Инвест.

Славутич-Инвест принадлежат 14 компаний из сферы производства электроэнергии, строительства, поставок воды и обработки данных. Список компаний включает Азовэнергоинвест, Азовпромэнерго, Укрнафта Ресурс, Н2 и Украинские цифровые технологии.

- Какое у вас распределение долей в бизнесе?

- Не хочу раскрывать эту информацию. Достаточно, что мы бизнес-партнеры.

- Как долго вы занимаетесь бизнесом: можете рассказать, чем владеете?

- Бизнесом я занялся после ухода с государственной службы. Основные направления мы уже обсудили, и они занимают практически все время.

Есть еще несколько проектов в сфере энергетики, которые также имеют большой инвестиционный потенциал для отрасли. Их мы будем готовы анонсировать чуть позже. Сейчас они находятся на стадии переговоров с потенциальными партнерами.