В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

До конца 2020 года Мининфраструктуры планирует ввести в Украине обязательный техосмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого.

Об этом сообщает MMR.

Подобное решение связано с тем, что Украина должна выполнять требования Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В частности, это также касается повышения безопасности на дорогах.

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Среди ключевых нововведений - новая система независимого тестирования автомобилей перед допуском на рынок, в том числе дополнительный пересмотр разрешений на эксплуатацию, выданных национальными органами.



Техосмотр планируют переименовать в "проверку транспорта на пригодность к эксплуатации" (ПТПЭ), чтобы у украинцев это не ассоциировалось с коррупционным обзором от Госавтоинспекции.

Периодическая проверка



- Частные легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 тонн будут проходить первую проверку через 4 года с момента регистрации, а затем каждые два года;

- Такси - через 1 год с момента регистрации и ежегодно;

- Автобусы, микроавтобусы - через 1 год с момента регистрации и каждые полгода;

- Грузовики и полуприцепы с весом более 3,5 тонны - через 1 год с момента регистрации и ежегодно;

- Мотоциклы с двигателем объемом более 125 кубических сантиметров - через 2 года с момента регистрации и каждые 2 года.

Внеочередная проверка

В частности, Мининфраструктуры предлагает ввести обязательный техосмотр, независимо от даты предыдущей проверки, в случае:

- Перерегистрации автомобиля;

- Изменения типа, назначения или параметров конструкции транспорта;

- ДТП.

Не будут проходить проверку

- Транспорт с максимальной скоростью до 25 км/ч;

- Антикварные транспортные средства;

- Спортивные автомобили;

- Автомобили с дипломатической неприкосновенностью;

- Тракторв и сельхозтехника с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.

Придорожный осмотр

Начальная проверка пригодности транспорта предполагает визуальную оценку состояния и проверку, были ли устранены все замечания с момента последнего техосмотра;

Углубленная проверка в случае обнаружения технических несоответствий предполагает аннулирование свидетельства о пригодности автомобиля к эксплуатации. Водителю придется ехать на СТО и повторно сдавать экзамен. После углубленного осмотра, водитель получит иммунитет к проверкам на три следующих месяца.