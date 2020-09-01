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В Украине собираются ввести обязательный техосмотр
До конца 2020 года Мининфраструктуры планирует ввести в Украине обязательный техосмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого.
Об этом сообщает MMR.
Подобное решение связано с тем, что Украина должна выполнять требования Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В частности, это также касается повышения безопасности на дорогах.
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Среди ключевых нововведений - новая система независимого тестирования автомобилей перед допуском на рынок, в том числе дополнительный пересмотр разрешений на эксплуатацию, выданных национальными органами.
Техосмотр планируют переименовать в "проверку транспорта на пригодность к эксплуатации" (ПТПЭ), чтобы у украинцев это не ассоциировалось с коррупционным обзором от Госавтоинспекции.
Периодическая проверка
- Частные легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 тонн будут проходить первую проверку через 4 года с момента регистрации, а затем каждые два года;
- Такси - через 1 год с момента регистрации и ежегодно;
- Автобусы, микроавтобусы - через 1 год с момента регистрации и каждые полгода;
- Грузовики и полуприцепы с весом более 3,5 тонны - через 1 год с момента регистрации и ежегодно;
- Мотоциклы с двигателем объемом более 125 кубических сантиметров - через 2 года с момента регистрации и каждые 2 года.
Внеочередная проверка
В частности, Мининфраструктуры предлагает ввести обязательный техосмотр, независимо от даты предыдущей проверки, в случае:
- Перерегистрации автомобиля;
- Изменения типа, назначения или параметров конструкции транспорта;
- ДТП.
Не будут проходить проверку
- Транспорт с максимальной скоростью до 25 км/ч;
- Антикварные транспортные средства;
- Спортивные автомобили;
- Автомобили с дипломатической неприкосновенностью;
- Тракторв и сельхозтехника с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.
Придорожный осмотр
Начальная проверка пригодности транспорта предполагает визуальную оценку состояния и проверку, были ли устранены все замечания с момента последнего техосмотра;
Углубленная проверка в случае обнаружения технических несоответствий предполагает аннулирование свидетельства о пригодности автомобиля к эксплуатации. Водителю придется ехать на СТО и повторно сдавать экзамен. После углубленного осмотра, водитель получит иммунитет к проверкам на три следующих месяца.
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