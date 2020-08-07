Запоздалый ход. Зачем у Зеленского взялись за каналы Медведчука

Денис Сарбей / Деловая столица

Команда президента наконец-то поняла, что Виктор Медведчук и его партия успешно отбирают у власти электорат, и решили "взбодрить" политика попыткой создать проблемы для его телеканалов. Но продлится атака, скорее всего, недолго.

Вечером четверга, 6 августа, телеканал "112 Украина" заявил, что Шевченковский райсуд Киева отказал Службе безопасности Украины и прокуратуре в аресте корпоративных прав телеканала "112 Украина" и передаче их в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

По данным представителей канала, СБУ подавала ходатайство в рамках уголовного производства № 42019000000001445 от 8 июля 2019 года, о котором медиа стало известно из отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады, расследовавшей смену собственников трех информационных каналов ( "112 Украина", NewsOne и ZIK) и переход их в собственность народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, соратника и бизнес-партнера кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Судя по дате начала досудебного расследования, прибегнуть к нему Службу безопасности мог побудить телемост с российским государственным телеканалом "Россия 24", который в то время планировал провести NewsOne. Досудебное расследование в уголовном производстве открыто по признакам совершения целого вороха правонарушений - от госизмены до финансирования терроризма. В рамках этого уголовного производства СБУ, по данным отчета специальной ВСК, расследовала возможную причастность бенефициарных владельцев телеканала NewsOne к финансированию оборонного комплекса Российской Федерации. Кроме того, расследовалось происхождение денежных средств, которые использовались народным депутатом Тарасом Козаком для приобретения корпоративных прав ООО "Новости 24 часа" (NewsOne), а также обстоятельства вступления в корпоративных прав группы компаний телеканалов "112 Украина" и ZIK. Наконец, "вишенка на торте" - СБУ расследовало якобы противоправное завладение в 2016 году корпоративными правами группы компаний телеканала "112 Украина".

Еще летом прошлого года в СМИ появилась информация о том, что уголовное производство относительно противоправного завладения "112 Украина" открыли по заявлению его бывшего владельца Андрея Подщипкова, который на тот момент вернулся в Украину. Подщипков несколько лет назад уехал из страны якобы из-за давления со стороны властей. Пока он был за границей, в апреле 2018 года канал сначала продали Эдуарду Кацу, которого журналисты "Схем" связывают с Медведчуком, а в декабре того же года Кац продал "112 Украина" соратнику Медведчука, нардепу Тарасу Козаку.

Вернувшись в страну, в июне 2019 года Подщипков обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Он назвал себя единственным законным владельцем канала, заявил о его "рейдерском захвате" и призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени на то время президента Петра Порошенко.

В рамках следствия СБУ тогда якобы просило Генпрокуратуру возбудить ходатайство об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко этого так и не сделал. Еще более интересно то, что и за обращением Подщипкова, и за уголовным производством относительно "112 Украина" якобы стоял бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, который пытался получить контроль над информационным каналом и вывести его из сферы влияния Медведчука.

Похоже, то, что не удалось Богдану за время его пребывания на Банковой, решил завершить его преемник. ОПЗЖ активно работает над возвращением симпатий части пророссийского электората, которую в прошлом году Зеленскому удалось привлечь на свою сторону. В ход идут все возможные средства, главным из которых до сих пор остается "ящик". Учитывая возможности пула информационных телеканалов Медведчука - ZIK, NewsOne и "112 Украина", дело стало продвигаться довольно бодро, что, конечно, радовало бенефициаров ОПЗЖ, но совершенно не добавляло оптимизма Банковой. Особенно рельефными изменения выглядят в динамике: чуть более года назад рейтинг СН достигал 47%, сейчас же за партию власти готовы отдать голос лишь 30%, и эта цифра, вероятнее всего, будет уменьшаться. Что касается ОПЗЖ, то с 12% поддержки прошлым летом она выросла до впечатляющих 22%. Видимо, такие изменения, да еще и накануне местных выборов, могли побудить окружение президента дать команду СБУ возобновить незаконченное в прошлом году дело. Причем - специально, или нет, но случилось это накануне дня рождения Медведчука (7 августа он отмечает 66-летие). Получилось довольно неуклюже, ведь у Виктора Владимировича тут же назвали происходящее "очередной попыткой рейдерского захвата, которая была осуществлена ​​по прямому приказу президента Украины Владимира Зеленского" и продолжили усердно играть на понижение рейтинга действующего главы государства.

Конечно, соратники Медведчука (о втором сопредседателе фракции ОПЗЖ Юрие Бойко на каналах Медведчука предпочитают не вспоминать) вместе со своей медийной машиной "кусают" рейтинг президента и его партии с прицелом не только на осенние местные выборы - практически все крупные политические игроки, кроме "слуг", сейчас заинтересованы в досрочных выборах парламента. Соцопросы демонстрируют неудовлетворенность существующим положением и со стороны электората - причем, поводов для перевыборов при желании можно назвать несколько, от смены конфигурации власти после 25 октября, до потенциального распада монокоалиции и критического понижения рейтинга президента.

Вероятно, Зеленский и сам понимает, что перестал быть "тефлоновым" президентом, и если в результате его целенаправленного "мочилова" с разных политических флангов рейтинг упадет до неприличных значений, перевыборы Рады могут стать для главы государства реальным выходом. Правда, монобольшинства в таком случае уже не будет, и "слугам" придется формировать коалицию с другими политсилами. ОПЗЖ может стать одной из них, поэтому можно предположить, что запоздалая атак на СМИ Медведчука захлебнется довольно быстро, и через год о ней забудут так же, как о прошлогодней попытке передать права на "112 Украина" АРМА. Что ж, стрелять себе в ногу и принимать запоздалые решения в Зе-команде умеют.