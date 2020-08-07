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Весна придет, переизбирать будем. Когда Зеленский станет «хромой уткой»
12:41 07.08.2020 |
В президентской партии понимают, что по итогам местных выборов она мало где создаст монобольшинство. И уже к весне может встать вопрос о несоответствии конфигурации центральной и местной власти.
По прогнозам экспертов, "слуги народа" после местных выборов будут создавать ситуативные коалиции в местных советах. Где-то это будут фракции "ОПЗЖ" или "За майбутнє", где-то сборная солянка из фракций, созданных региональными партиями, пользующимися популярностью у избирателей. Но "зеленого" большинства, судя по последним соцопросам, у президентской партии практически не будет. Даже в тех регионах, в которых "СН" год назад обошла всех с солидным перевесом. Зато будут области и города, где "слуги" рискуют оказаться в оппозиции или не пройти в местные советы вообще. Например, на Львовщине или Ивано-Франковщине.
Не будем углубляться в причины падения рейтинга партии власти, об этом уже много написано и сказано. Намного интереснее, что случится с рейтингом "слуг" и президента после местных выборов, когда их депутаты, переняв опыт более статусных коллег из парламента, начнут вляпываться в громкие скандалы. Отечественная политика на местах так устроена, что даже у депутата с ангельскими крылышками быстро вырастут рога, поскольку слишком много искушений - земля, имущество, которые можно переделить, продать или просто украсть. А оппоненты "зеленых" уж постараются даже из маленького скандальчика раздуть грандиозный скандалище. Потому что на сегодня все крупные политические игроки, кроме "слуг", заинтересованы в досрочных выборах парламента.
Заметно активизировавшийся в СМИ советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк пытается заверить, что во власти все стабильно, а имеющиеся огрехи со временем устранят. Так сказать, "власть сильна, как никогда". Но соцопросы демонстрируют иную картину - в стране очень быстро растет количество граждан, недовольных ситуацией, считающих, что Украина идет не туда. Подобный рост недовольства приводит к двум уже традиционным для нас выходам - либо к досрочным парламентским выборам, которые станут выпуском пара, либо к уличным протестам. Пока, может, и немногочисленным, но, как известно, пламя революции разгорается из маленькой искры.
А после местных выборов у оппонентов власти возникнет сразу несколько убедительных доводов в пользу перезагрузки Верховной Рады. Первый довод - монобольшинство существует только формально, фракция "Слуга народа" уже давно не демонстрирует единства ни в заявлениях, ни в голосованиях. Второй довод - по итогам местных выборов станет понятно, что политическая конфигурация в стране изменилась, что граждане уже не хотят правления одной партии, поскольку не видят от этого проку. На этом будут настаивать те политические игроки, которые в целом по стране покажут на местных выборах результаты, позволяющие им преодолеть проходной барьер и на досрочных парламентских выборах. Что значительно проще сделать весной, на волне, поднятой осенней предвыборной кампанией.
Конечно, можно не уступать давлению и не идти на перевыборы. Тем более что предпосылок для распада "зеленой" фракции пока нет. Однако стоит понимать, что оппоненты Зе-команды сделают все, чтобы уровень доверия граждан к нынешнему депутатскому корпусу уверенно падал. А заодно и снижалась поддержка президента Зеленского, которого будут обвинять в нежелании распускать непопулярную Раду. И если общими усилиями многоголосые радетели за перезагрузку парламента снизят до весны личный рейтинг президента процентов до 15%, тогда он уже будет восприниматься как "хромая утка". И, возможно, новые выборы действительно станут выходом. Да, в переизбранном парламенте придется создавать коалицию и делиться портфелями в правительстве, зато появится возможность рассредоточить ответственность между коалиционными партнерами, сняв ее бремя исключительно со "слуг" и президента.
В таком поведении оппозиции нет ничего необычного и даже странно, что пока не во всех телеэфирах звучат призывы к досрочным выборам ВР. Если вспомнить историю парламента прошлой каденции, то о необходимости его переизбрания впервые заговорили как раз в контексте предвыборной кампании 2015 года, когда избирали нынешние местные советы. По всей видимости, пока еще неплохо держащийся рейтинг главы государства и его партии немного остужает приверженцев перезагрузки. Но с избранием местных советов, где в большинстве случаев партия власти станет лишь одной из победивших на выборах, а не главной, разговоры о досрочных выборах Рады усилятся.
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